Nastri d’Argento 2019: “Il traditore” film con più candidature

“Il traditore” di Marco Bellocchio, che non ha ottenuto alcun premio al Festival di Cannes 2019, è in gara ai Nastri d’Argento con ben 11 candidature.

Nastri d’Argento 2019: “Il traditore” film più candidato di sempre

Dopo essere stato accolto con 13 minuti di applausi al Festival di Cannes, “Il traditore” di Marco Bellocchio continua a ricevere consensi, diventando il film con maggior numero di candidature di sempre ai Nastri d’Argento.

“La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis e “Il primo re” di Matteo Rovere hanno ottenuto 8 candidature.

A scendere, con sette candidature gareggiano “Euforia” di Valeria Golino e “Capri Revolution” di Mario Martone.

Da segnalare la presenza della Golino come unica donna nella categoria Miglior Regia (in cui i candidati sono sette e non cinque). La regista attrice dovrà sfidarsi con Bellocchio, Martone, Rovere, Guadagnino, Giovannesi, De Angelis.

“Il Campione“, “Moschettieri del re – La penultima missione” e “Suspiria” hanno invece ricevuto quattro candidature, mentre ne sono andare tre a “Troppa grazia” “Ma cosa ci dice il cervello”, “Ricordi?” e “Una storia senza nome“.

Le altre cinquine

Nella categoria Miglior Regista esordiente figurano: Leonardo D’Agostini con “Il Campione“, Ciro D’Emilio con “Un giorno all’improvviso“, Margherita Ferri con “Zen sul ghiaccio sottile“, Michela Occhipinti con “Il corpo della sposa” e Valerio Mastandrea con “Ride“.

La cinquina dedicata al Miglior Soggetto vede in gara: “Il grande spirito” di Sergio Rubini, “Tito e gli alieni” di Paola Randi, “Ovunque proteggimi” di Bonifacio Angius, e le due commedie “La prima pietra” di Rolando Ravello e “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno.

Per la sceneggiatura si sfidano invece “Euforia” di Valeria Golino (Francesca Marciano e Valia Santella con Valeria Golino e la collaborazione dello scrittore Walter Siti), “Una storia senza nome” di Roberto Andò (scritto da Andò con Angelo Pasquini e la collaborazione di Giacomo Bendotti), “Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis (De Angelis con Umberto Contarello), “Il traditore” di Marco Bellocchio (Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Valia Santella e Francesco Piccolo, con la collaborazione di Francesco La Licata), e “La paranza dei bambini” (Maurizio Braucci, Roberto Saviano e il regista Claudio Giovannesi), già Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino 2019.

I cinque titoli della Commedia sono: “Croce e delizia” di Simone Godano, “Dolceroma” di Fabio Resinaro, “Bangla” di Phaim Bhuian, “Bentornato Presidente” di Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi, e “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi.

Miglior Attori e Attrici, protagonisti e non

Per la categoria Miglior Attore: Alessandro Borghi (“Il primo re”), Pierfrancesco Favino (“Il traditore”), Andrea Carpenzano (“Il Campione”), Riccardo Scamarcio (“Euforia”, “Il testimone invisibile“, “Lo Spietato“), Marco Giallini e Valerio Mastandrea (entrambi per “Domani è un altro giorno“)

Anna Foglietta (“Un giorno all’improvviso”), Micaela Ramazzotti (“Una storia senza nome”), Marianna Fontana (“Capri-Revolution”), Pina Turco (“Il vizio della speranza”) Thony (“Momenti di trascurabile felicità“) sono le attrice in gara per la categoria femminile.

Nella cinquina dei Non Protagonisti 2019 troviamo: Stefano Accorsi (“Il Campione”), Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane (“Il traditore”), Alessio Lapice (“Il primo Re”), Edoardo Pesce (“Non sono un assassino“); mentre per Non protagoniste: Isabella Ferrari (“Euforia”), Valeria Golino (“I villeggianti“), Marina Confalone (“Il vizio della speranza”),Anna Ferzetti (“Domani è un altro giorno”) e Maria Paiato (“Il testimone invisibile“).

Per attrici e attori protagonisti e non di commedia: Stefano Fresi (“C’è tempo“, “L’uomo che comprò la luna” e “Ma cosa ci dice il cervello”), Fabio De Luigi (“10 giorni senza mamma“, “Ti presento Sofia“), la coppia Paolo Calabresi/Guglielmo Poggi di “Bentornato Presidente” e, la coppia Fabrizio Bentivoglio/Alessandro Gassmann (“Croce e delizia“).

Per la Miglior Produzione: Bibi Film, IBC Movie e Kavac, Groenlandia con 3Marysenterteinment, Indigo (e HT) e Palomar con un’ampia collaborazione, su quasi tutti i titoli, di Rai Cinema e il contributo di alcuni partner (tra i quali Sky Cinema, Vision Distribution e Tim Vision con “La paranza dei bambini” prodotto da Palomar).

Tra le novità del 2019 la premiazione al Miglior Cameo che andrà ad Adriano Panatta, nei panni di se stesso ne “La profezia dell’Armadillo“.

Nastri d’Argento: il 29 giugno i vincitori a Taormina

I Nastri d’Argento, prodotti dal Sngci con il sostegno del Mibac-Direzione Generale per il Cinema, main sponsor BNL Gruppo BnpParibas, e la collaborazione a Roma della Regione Lazio e a Taormina della Regione Sicilia, presentano in gara oltre quaranta titoli.

Per l’edizione del 2019 la proclamazione dei vincitori per soggetto e sceneggiatura avverrà in contemporanea con i vincitori del Nastri tecnici (fotografia, montaggio, scenografia, costumi, sonoro in presa diretta e miglior casting director).

Da lunedì 3 Giugno fino alle 12.00 del 12 Giugno tutti gli altri lavori saranno votati via mail, sotto supervisione del notaio Alessandra Temperini.

I premi saranno consegnati come sempre al Teatro Antico di Taormina, sabato 29 Giugno, in una serata prodotta dal Sngci che andrà in onda su Rai1. Rai Movie proporrà uno Speciale che concluderà la stagione di Movie Mag, mentre Rai Radio2 è la radio ufficiale di quest’edizione.

Andrea Racca

31/05/2019