Capri-Revolution: bellissima ode alla libertà

"Capri-Revolution", presentato nella selezione ufficiale della 75ª Mostra del Cinema di Venezia, parla di libertà, ne parla facendo un discorso filosofico complesso, per nulla scontato, senza perdersi nello sfoggio auto-compiaciuto delle propria cultura, ma argomentando in maniera chiara e diretta, rimanendo sempre comprensibile e senza mai dimenticarsi del pubblico.

La storia è semplice: siamo nel 1914, alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Una comune di giovani artisti si è insediata nell'isola di Capri, alla ricerca di un'utopia, fondando un micro-mondo ideale, basato sulla libertà di espressione e sul ritorno alla natura. Lucia (Marianna Fontana), la protagonista, è invece una capraia che vive in una realtà patriarcale radicata e chiusa al cambiamento. Quando la giovane incontra casualmente Seybu (Reinout Scholten van Aschat), il leader della comune, mette in dubbio tutte le proprie convinzioni e, spinta dapprima dalla curiosità, poi da una crescente sete di libertà e ricerca di se stessa, decide di unirsi al gruppo, finendo per scontrarsi con la sua stessa famiglia.

Capri-Revolution: piccolo capolavoro di profondità

La sceneggiatura di Mario Martone e Ippolita Di Majo brilla. "Capri-Revolution" è una di quelle rare opere capaci di coniugare un discorso complesso, profondo e filosofico a una grande semplicità espressiva. I dialoghi, seppur estremamente colti, sono diretti, vanno dritti al punto. L'incontro-scontro fra il dottore (Antonio Folletto) e Seybu è un capolavoro di scrittura. È il conflitto universale tra pragmatismo e arte, tra scienza e filosofia. Alla fine nessuno dei due prevale: entrambi i personaggi, pur rimanendo della loro opinione, escono arricchiti dallo scontro. Ed è proprio questo il senso profondo del film: mai smettere di porsi delle domande, di mettere in discussione le proprie certezze. Finché c'è movimento, c'è vita. E come Seybu dice al dottore: “Avere tutte queste certezze, ti rilassa o ti stanca?”

Il film mette anche in guardia dai pericoli di questa ricerca: ovviamente non tutto quello che viene dalla comune è oro colato, e anche la ricerca della libertà nasconde insidie e pericoli. Lo stesso Seybu non è un santone onnisciente, ma commette errori, ha dubbi ed incertezze.

La fotografia esaltata Capri in tutta la sua bellezza selvaggia. I corpi nudi durante le “danze” e le arti performative, seppur esposti integralmente, non risultano mai volgari. Le coreografie di Raffaella Giordano sono ricercate, così come le musiche di Sascha Ring e Philipp Thimm. Si nota chiaramente che è stato fatto un lungo e profondo lavoro di preparazione e ricerca dietro alla loro realizzazione.

Gli attori sono tutti molto bravi e in parte, ad iniziare da Donatella Finocchiaro, che ha un ruolo apparentemente secondario e silenzioso, ma la cui scena finale rimane impressa nella memoria più di ogni altra. La pellicola è quasi completamente sottotitolata, essendo recitata parte in dialetto napoletano, parte in inglese e parte in francese. Il passaggio fra le varie lingue e dialetti non risulta mai forzato, e la scelta è perfettamente giustificata dalla comunità poliedrica rappresentata.

Certo, il film richiede una certa cultura di base per poter essere apprezzato nelle sue sfumature, e potrebbe risultare respingente per lo spettatore occasionale alla ricerca di un facile intrattenimento, ma ripaga appieno, e con gli interessi, chiunque voglia dedicargli due ore di attenzione. Assolutamente consigliato agli assetati di conoscenza e libertà.

Nicola De Santis