Regia: Roberto Andò

Cast: Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Renato Carpentieri

Genere: Commedia, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 20 settembre 2018

Il film "Una storia senza nome" ripercorre le vicende di Valeria, una giovane che vive ancora con la madre, e che si guadagna da vivere lavorando come segretaria di un produttore cinematografico. La ragazza inoltre, spesso, scrive in incognito per Alessandro, un sceneggiatore di successo. Un giorno Valeria riceve in regalo la trama di un film, ma il mittente di questo dono insolito le è sconosciuto.

Da quel momento la vita della segretaria cambia, perché la trama che lei si è ritrovata tra le mani racconta in dettaglio i fatti che riguardano un misterioso furto de "La Natività", un celebre quadro di Caravaggio.

Una storia senza nome: la commedia con una dose di cronaca

"Una storia senza nome" è la pellicola del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Roberto Andò, noto per aver realizzato i film "Viva la libertà" (2013) e "Le confessioni" (2016). Anche la sceneggiatura è stata scritta da Andò in collaborazione con Angelo Pasquini e Giacomo Bendotti.

Le riprese del film, prodotto da Bibi Film con Rai Cinema, si sono svolte nella città di Roma per poi spostarsi a Palermo. Gli avvenimenti raccontati in "Una storia senza nome" si ispirano ai fatti realmente accaduti a Palermo nel 1969, quando, il 18 ottobre, il custode dell'oratorio di San Lorenzo si accorse che la "Natività" del Caravaggio era stata rubata. Si tratta di uno dei furti d'arte più famosi di sempre e Roberto Andò ha deciso di raccontarlo nel suo film.

Per quanto riguarda il cast, a vestire i panni dei protagonisti sono Micaela Ramazzotti ("La pazza gioia"), Laura Morante ("Assolo"), Alessandro Gassmann ("Se Dio vuole") e Renato Carpentieri ("La tenerezza").

Il film "Una storia senza nome" è distribuito da 01 Distribution.