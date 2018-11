Regia: Ciro D'Emilio

Cast: Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Fabio De Caro, Massimo De Matteo, Biagio Forestieri

Genere: drammatico, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: No.Mad Entertainment

Data di uscita: 29 novembre 2018

"Un giorno all'improvviso" è il primo lungometraggio diretto dal cineasta Ciro D'Emilio, una drammatica storia che racconta le vicende di un ragazzo di nome Antonio e del suo sogno di diventare un calciatore professionista.

Un giorno all'improvviso: il racconto di un sogno

Antonio è un ragazzo di soli diciassette anni che ha un grande sogno nel cassetto: vuole diventare un calciatore di successo e giocare in una grande squadra. Antonio vive in una piccola cittadina in Campania, insieme a Miriam la madre, una donna dolce ma fortemente problematica che lo ama più di ogni altra cosa al mondo.

Antonio ha avuto un infanzia complicata che è anche una delle cause del malessere di sua madre. Carlo il padre biologico dell'aspirante calciatore, ha abbandonato lui e la madre quando era molto piccolo. Miriam dalla fuga del compagno vive nell'ossessione di riuscire a ricostruire la sua famiglia.

Un giorno inaspettatamente la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione: un talent scout di nome Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del Parma. Questa si rivela per Antonio la grande occasione per poter coronare il suo sogno e diventare un calciatore professionista.

Un giorno all'improvviso: il cast

Tra i protagonisti del film "Un giorno all'improvviso" figura il nome della bella attrice romana Anna Foglietta, un artista di grande talento che vanta un curriculum ricco di importanti collaborazioni cinematografiche tra cui ricordiamo quella con Carlo Vanzina nel 2011 per il film "Ex - Amici come prima!" ma anche con Neri parenti nel 2012 in "Colpi di Fulmine" e con il regista Paolo Genovese nella sorprendente pellicola "Perfetti sconosciuti" del 2016.