Croce e delizia (2019)

Regia: Simone Godano

Cast: Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Anna Galiena, Rosa Diletta Rossi, Clara Ponsot

Genere:Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 28 febbraio 2019

“Croce e delizia” segue le vicende di due famiglie, i Petagna molto affiatati, umili ma con dei valori tradizionali e un’altra i Castelvecchio composta da eccentrici con una mentalità aperta ma narcisisti e disuniti. Le due famiglie si ritroveranno improvvisamente a passare una vacanza insieme in una villa sul mare, per un valido motivo. I due capifamiglia infatti, Tony e Carlo, utilizzeranno proprio questo pretesto per annunciare ai propri figli il loro intento di sposarsi. Questi però non la prenderanno molto bene e finiranno, nonostante tutte le loro differenza, per allearsi nel tentativo di sabotare il loro matrimonio.

Croce e delizia: un matrimonio improvviso

“Croce e delizia” è una commedia italiana diretta da Simone Godano che torna dietro la macchina da presa dopo l’esordio con il film “Moglie e Marito” del 2017, utilizzando sempre la stessa sceneggiatrice ovvero, Giulia Steigerwalt.

I protagonisti di questa commedia sono Alessandro Gassmann (“Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno, “Non c'è più religione” di Luca Miniero) e Fabrizio Bentivoglio (“Il capitale umano” di Paolo Virzì, “Il testimone invisibile” di Stefano Mordini). Insieme a loro nel ruolo dei rispettivi figli sono presenti anche Jasmine Trinca (“Fortunata” di Sergio Castellitto) e Filippo Scicchitano (“Non è un paese per giovani” di Giovanni Veronesi).

Come ha spiegato lo stesso Alessandro Gassmann questo film tratta il tema della diversità in modo divertente, senza moralismi di qualunque genere.

Prodotto da Matteo Rovere e Roberto Sessa vede la partecipazione delle case di produzione Groenlandia, Picomedia e Warner Bros Italia con il contributo del MiBAC. Le riprese si sono svolte tra Roma e Gaeta.