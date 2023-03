Oscar 2023, Brendan Fraser si aggiudica il premio come Miglior Attore

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2023 si è svolta la 95esima edizione degli Oscar direttamente dal Dolby Theatre. Anche quest’anno la lotta per l’assegnazione delle statuette è stata decisamente molto ardua, dati i nomi di grande prestigio che si sono scontrati per la vittoria. Come sempre, però, i vincitori sono stati decretati e ad aggiudicarsi l’Oscar come Miglior Attore è Brendan Fraser.

A scontrarsi in questa contesa categoria insieme a Brendan Fraser c’erano anche: Collin Farrell per Gli Spiriti dell’Isola, Austin Butler per Elvis, Bill Nighy per Living e Paul Mescal per Aftersun.

Brendan Fraser vince l’Oscar come Miglior Attore per il film The Whale

Estremamente commovente il discorso di ringraziamento di Brendan Fraser, emozionato nel ricevere una candidatura di tale calibro. Non sono mancate le lacrime neppure tra gli spettatori, quando orgoglioso ha sollevato l’agognata figura in oro.

D’altra parte da una pellicola tanto toccante non poteva che nascere un livello direttamente proporzionale di successo ed emozione. L’importanza di andare a fondo nelle semplici cose della quotidianità, come sanno fare solo le balene, è ciò che rende l’uomo in grado di godere della vita, assaporandone gioie e dolori. Ed è stata proprio questa straordinaria capacità ad essere ricordata dall’attore nelle sue parole.

Una grandissima gioia per chiunque abbia apprezzato tale pellicola o lavorato per essa. Di certo un immenso riconoscimento per la dedizione nella costruzione del personaggio di Charlie, definita a tutto tondo con l’aiuto del compartimento di make up e hair styling anch’esso premiato con un Oscar. Il merito maggiore va senza dubbio a Brendan Fraser, che è stato in grado di catturarne forze e debolezze rendendolo concreto, umano e raggiungibile.

Leggi anche: La recensione completa, The Whale (2022)