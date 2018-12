Suspiria: Luca Guadagnino oltre ogni aspettativa

I remake non sono mai facili e il rischio che si corre spesso in questi casi è lasciare lo spettatore deluso. Luca Guadagnino, invece, con il suo "Suspiria" ci lascia a bocca aperta e con il fiato sospeso per tutta la durata del film, con un finale da molti colpi di scena.

Suspiria: tra horror e thriller

Le vicende della celebre scuola di danza si svolgono nella cornice di una Berlino in preda ad attacchi terroristici e alla minaccia della RAF. Un sentimento d'ansia ricopre quasi tutti i cittadini e la polizia è impegnatissima a far calmare le acque nella capitale tedesca. Forse proprio per questo, nonostante gli sforzi del dottor Klemperer, nessuno si preoccupa delle strane vicende che avvengono nella compagnia di Madame Blanc.

Fino alla fine, noi spettatori non sappiamo cosa aspettarci e guardiamo queste stranissime vicende con un occhio vigile, tentando di capire fino in fondo cosa significano ma, soprattutto, cosa succederà. Le vite di molte ragazze sono in pericolo e il volto angelico di Susie (interpretata da Dakota Johnson) ci accompagna nella storia, con dei primi piani che a volte assumono toni davvero macabri.

La bravura di Guadagnino sta nell'aver superato il genere horror e averlo mischiato con il thriller, rendendo la trama complessa e avvincente. Il tutto è poi arricchito da un montaggio incredibile, che tra flashback e una fotografia da opere d'arte ci rapisce e non ci permette di rilassarci nemmeno un momento. Ma non è tutto. La colonna sonora, composta da Thom Yorke (frontman dei Radiohead), ricopre ogni scena con un velo di perfezione e il singolo "Suspirium" è un vero e proprio capolavoro.

Tutto questo è poi condito da un cast stellare, tra cui spicca sicuramente la Johnson, che finalmente dà prova del suo talento e si spoglia definitivamente dei panni della protagonista della saga di "50 sfumature". Non delude nemmeno Tilda Swinton, che interpreta il ruolo dal carattere più impenetrabile. Vi è poi la giovanissima Chloë Grace Moretz che incanta con la sua bravura fin dalla prima scena.

"Suspiria" supera davvero ogni aspettativa e Luca Guadagnino riuscirà ancora una volta, dopo l'incredibile successo di "Chiamami col suo nome", a rendere il 2019 il suo anno.

Claudia Pulella