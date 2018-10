Regia: Rolando Ravello

Cast: Kasia Smutniak, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Iaia Forte, Valerio Aprea, Serra Yilmaz

Genere: Commedia, colore

Durata: n.d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 22 novembre 2018

Il regista Rolando Ravella, porta nelle sale la commedia "La prima pietra", distribuita dalla Warner Bros Italia con l'uscita del 22 novembre 2018.

La prima pietra: Una commedia intrigante ambientata in una scuola elementare

La commedia è ambientata in una scuola elementare, il preside di questo istituto è chiamato a dirimere una spinosa questione che si è venuta a creare tra genitori di alcuni dei suoi alunni e il corpo insegnanti. Una storia apparentemente semplice che però non lo è affatto. I sei personaggi dalle diverse sfaccettature, protagonisti di questo lungometraggio si ritroveranno loro malgrado a risolvere quello che solo apparentemente sembra un"piccolo" problema e dal quale scaturiranno inaspettate e bizzarre reazioni.

La prima pietra: Il regista e il cast

Per "La prima pietra", il regista romano Rolando Ravello, ha scelto come principale interprete importante del suo film la bella attrice di origine polacca Kasia Smutniak, uno dei volti più popolari della commedia italiana odierna. Tra i film più importanti a cui la Smutniak ha preso parte troviamo il capolavoro di Paolo Genevese del 2016 "Perfetti sconosciuti", ma non solo, nello stesso anno del film " La prima pietra" ovvero il 2018, l'attrice ha anche partecipato ad altre due pellicole "Loro" di Paolo Sorrentino e " La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi.

Al fianco di Kesia Smutniak in "La prima pietra" figura anche il nome di Corrado Guzzanti noto comico, imitatore ma anche regista e produttore italiano, il cui nome è anche legato a innumerevoli controversie nate proprio da alcune sue interpretazioni di noti esponenti del mondo della politica italiana. La tra gli ultimi lavori nella veste di attore di Guzzanti ricordiamo la sua partecipazione al cast del film del 2015 "A Bigger Splash" diretto da Luca Guadagnino.