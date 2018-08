Titolo: La profezia dell'armadillo

Regia: Emanuele Scaringi

Cast: Simone Liberati, Pietro Castellitto, Laura Morante, Valerio Aprea, Claudia Pandolfi, Teco Celio, Diana Del Bufalo

Genere: drammatico, colore

Durata: 99 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 13 settembre 2018

"La profezia dell'armadillo" è il film di esordio del giovane Emanuele Scaringi, che ha voluto portare al cinema l'acclamata opera del fumettista italiano Zerocalcare. Per mettere in scena questa pellicola drammatica è stato scelto un cast molto variegato che va artisti emergenti molto giovani come il trentenne Simone Liberati, Pietro Castellitto e Diana Del Bufalo, ma, anche attrici più navigate come Laura Morante e Claudia Pandolfi.

La profezia dell'armadillo: tratto dalla Graphic Novel di Zerocalcare

Il ventisettenne Zero interpretato da Simone Liberati, è un disegnatore romano che abita in un quartiere della periferia definito come "Tiburtina Valley": una terra di Mammuth, di tute acetate, corpi reclusi e cuori grandi, un posto dove manca tutto ma non serve niente.

Poiché con le vignette non riesce a guadagnare molto, Zero per tirare avanti incomincia a dare ripetizioni di francese e crea su richiesta illustrazioni per gruppi musicali punk indipendenti. La maggior parte delle sue giornate le passa sui mezzi pubblici romani correndo da una parte all'altra della città per svolgere una miriade di lavoretti occasionali e per far visita alla madre. A tenergli compagnia nelle sue peripezie quotidiane c'è il suo amico d'infanzia soprannominato il Secco interpretato da Pietro Castellitto.

Un giorno, Zero fa un incontro al quanto singolare, mentre è di ritorno dal lavoro, ad attenderlo davanti alla porta di casa c'è la personificazione della sua coscienza critica, che ha la forma di un vero e proprio Armadillo. La cosa ancora più paradossale, è che questo animale inizia ad avere assurde conversazioni con il giovane, nelle quali affrontano importanti temi sociali e ne scaturiranno importanti riflessioni sui massimi sistemi della vita.

Non è tanto il particolare incontro fatto da Zero, quanto piuttosto la triste notizia della morte di Camille, sua ex compagna di scuola e il suo mai dichiarato amore adolescenziale, a rompere definitivamente gli schemi della frenetica vita del fumettista.

Quello di Zero è un viaggio di riflessione sulla natura agrodolce della vita e sulla sua incomunicabilità, che lui affronta con forte spirito dissacrante, che gli da la forza di non abbattersi mai e di continuare a lottare per se stesso e per quella generazione di "tagliati fuori" a cui lui sente di appartenere.