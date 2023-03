Svelati i motivi dietro l’assenza di James Cameron e Tom Cruise agli Oscar 2023

Ieri, 12 marzo 2023, si è svolta la 95ª edizione dei premi Oscar 2023 in cui ha trionfato il capolavoro Everything Everywhere All at Once. Tuttavia, ai telespettatori non è passata in osservata l’assenza di James Cameron e Tom Cruise. Ma quali sono i motivi per cui gli attori non si Ono presentati alla cerimonia di premiazione? Scopriamolo insieme!

James Cameron e Tom Cruise erano assenti agli Oscar 2023. I due erano candidati nella categoria “miglior film” rispettivamente per Avatar: La Via Dell’Acqua e Top Gun: Maverick. Nel corso delle ultime ore sul web sono emerse alcune indiscrezioni le quali potrebbero svelare i motivi che si celano dietro la loro assenza.

A soddisfare i più curiosi ci ha pensato “ET Magazine” il quale ha rivelato che Tom Cruise non si è presentato alla serata di premiazione degli Oscar a causa di alcuni impegni lavorativi. Infatti, la star di Hollywood è attualmente impegnata sul set di Mission: Impossibile – Dead Reckoning parte 2. Al suo posto è salita sul palco Lady Gaga la quale si è esibita sulle note della colonna sonore del film. Si è trattata di una vera e proprio sorpresa sul palco del Dolby Theatre.

Invece, per quanto riguarda l’assenza di James Cameron rimangono misteriose le ragioni. Jon Landau ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione. Nel dettaglio, la mancata partecipazione potrebbe essere dovuta a motivi personali, coì come dichiarato al “The New York Times”. In ogni modo, Jimmy Kimmel ha ironizzato sull’assenza delle due star. Queste sono state le sue parole:

Sapete… Tom Cruise e James Cameron non sono presenti stasera. I due tizi che hanno incoraggiato tutti noi ad andare al cinema… non sono venuti al cinema! Tutti adorano Top Gun. Voglio dire, c’è Tom Cruise senza maglietta che gioca a beach volley (…) James Cameron non è venuto: ti rendi conto che uno show è troppo lungo quando nemmeno James Cameron riesce a stare seduto per tutto questo tempo. Alcuni hanno ipotizzato che Cameron non sia qui perché non ha ottenuto la nomination come miglior regista. Lo trovo difficile da credere, perché è un uomo di grande umiltà, ma poi come ha fatto l’Academy a non nominare il regista di Avatar? Chi pensava che fosse, una donna?

Avatar: La via dell’acqua e Top Gun: Maverick hanno vinto solamente una statuetta, per gli effetti speciali per il primo e per il miglior sonoro per il secondo. Tuttavia, è grazie a tali pellicole che le sale cinematografiche sono state occupate da un gran nero di persone. Infatti, il film di James Cameron è attualmente il terzo maggior incasso della storia del cinema.