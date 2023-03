Michelle Yeoh vince il premio come Miglior attrice protagonista negli Oscar 2023: è la prima attrice asiatica

Agli Oscar 2023 Michelle Yeoh è entrata nella storia del cinema come prima attrice asiatica a vincere nella categoria di Miglior attrice protagonista. L’attrice si è portata a casa l’ambita statuetta per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once. Il film ha fatto incetta di premi vincendo ben sette Oscar.

Michelle Yeoh è stata la seconda attrice non bianca a trionfare nella sua categoria

Michelle Yeoh ha battuto la concorrenza di attrici del calibro di Cate Blachett e Michelle Williams. È diventata anche la seconda attrice non bianca a guadagnare la statuetta per la categoria. Prima di lei solo Halle Berry (che l’ha premiata) aveva conquistato il riconoscimento, nel 2002 per Monster’s Ball.

A parte queste due eccezioni, in 93 anni di storia dell’Oscar, il prestigioso riconoscimento è sempre stato assegnato ad attrici bianche. Luise Rainer lo vinse nel 1938 interpretando un personaggio asiatico nel film The Good Earth ma era tedesca. In passato le attrici Vivien Leigh (di origini asiatiche), Cher (armena), e Natalie Portman (israeliana) non sono mai state identificate come asiatiche.

La dedica di Michelle agli Oscar 2023

Il trionfo di Michelle Yeoh è quindi ancora più significativo.

“Per tutti i ragazzi e le ragazze che sono come me e che mi guardano stasera – ha dichiarato l’attrice nel suo discorso dopo aver vinto l’Oscar – questo premio è un faro di speranza e opportunità. Non lasciate che nessuno vi dica che avete superato l’età migliore. Stasera, abbiamo infranto quel soffitto di vetro. Questo premio è per la comunità asiatica, ma anche per chiunque sia stato identificato come minoranza”

Nata a Ipoh, in Malesia, nel 1962, in una famiglia cinese, Michelle Yeoh ha iniziato a studiare danza a 4 anni, e quando la famiglia si è trasferita in Gran Bretagna è riuscita a entrare alla Royal Academy di Londra. Il suo debutto a Hollywood risale al 1997 in un film di James Bond e poi la sua carriera è stata in ascesa fino alla candidatura all’Oscar. Ha dedicato la vittoria alla madre, la sua “supereroina”.