Il traditore - Recensione : Si muore e basta

Unico italiano in concorso a Cannes, Marco Bellocchio scrive con passione, dolore e poesia la sua testimonianza, a chiare lettere, su "Cosa Nostra" e la vita di Tommaso Buscetta, magistralmente interpretato da un Pierfrancesco Favino in stato di grazia.

Un'attonita ed onirica rappresentazione sul percorso della morte e le emozioni che provoca, anche in uno spietato assassino. Il boss dei due mondi è reso attraente, carismatico e "umano" dalla scrittura di Bellocchio, Rampoldi, Santella e Piccolo e da una fotografia densa, dai vivi contrasti tra luci fredde interrotte da spot di lampade al sodio, tra campo e fuori campo, primi piani intensi e vanità.

Tommaso Buscetta si fa la tinta ai capelli in carcere, è sempre immancabilmente a posto, si fa cucire gli abiti dal sarto e ama le donne, tutte le donne. Il regista strizza l'occhio a "Scarface" e sposa la capacità di Favino di tenere saldamente la scena e dare un corpo, un volto e un'anima a questo protagonista, dall'intensità palpante, pesante e leggero al tempo stesso, ironico e commovente, dalla dignità viva dilaniata dai sensi di colpa, dentro ma anche fuori da Cosa Nostra, a cui sentiva di appartenere, pur non riconoscendola più.

"La mafia non esiste, è un'invenzione giornalistica, Cosa Nostra si chiama, o meglio gli uomini d'onore la chiamano cosi" con questo passo si apre un dialogo che cresce in fiducia e rispetto, forte di una grande ammirazione, quello tra Buscetta ed il giudice Giovanni Falcone.

Un rapporto determinante, con la figura del giudice appena pennellata, ma incisa a ferro e fuoco nell'impatto violento e devastante della strage di Capaci, una sequenza brevissima ma assoluta, un vero "point break" della storia e nella storia, da cui ripartire per non dimenticare perchè, come diceva Falcone "la mafia non è invincibile, è un fenomeno umano, ha avuto un inizio ed avrà una fine"

Il traditore: lo Stato, la culla della barbarie

Un incipit meraviglioso che evoca le atmosfere de "Il Gattopardo" ma trae origine da "Il Padrino", collega e genera tutte le vicende a seguire, una "memoria" pronta a riaffacciarsi per enucleare emozioni, stati d'animo e futuri sviluppi. Un uomo che non si considera un pentito, perchè non si tradisce quello che non esiste più, che non ha più i valori e lo spirito con cui era nato, sepolto dalle ambizioni e da uno Stato connivente, carnefice e manipolatore, fiero di esibirsi platealmente in un'arena pubblica, sovvertendo l'ordine apparente delle cose.

Il maxi processo di Cosa Nostra, oltre a essere un palcoscenico mediatico senza precedenti, è un circo felliniano, con atti di follia e volgarità che vanno a "infrangere" la teca di vetro che custodisce e protegge un uomo solo ed isolato da tutto e da tutti, in primis da se stesso.

Una narrazione interrotta da visioni oniriche, che danno corpo a fantasmi della mente, insieme a rapidi tocchi da artista, come Don Masino che si aggira in bicicletta nel corridoio del carcere, allucinazioni più leggere e meta-cinematografiche, sapientemente articolate da una regia creativa ed esperta.

Un film che si interroga, sulle idee, le convinzioni, i cambiamenti, il presente e su quello che per noi è il passato, un punto di unione tra il realisticamente crudo e l'immaginifico ed un uomo, in questo percorso, che si è sempre spinto alle conseguenze più estreme.

Un uomo che, come vediamo nel finale che "chiude" metaforicamente il cerchio, ha saputo aspettare anni per riuscire a portare a termine un omicidio su commissione, in un parallelo tra la mafia e la morte, che sa arrivare al momento giusto per saldare i conti, come nelle parole di Giovanni Falcone "Si muore sempre e per tanti motivi. La morte ci accompagna sempre. Si muore e basta"

Chiaretta Migliani Cavina