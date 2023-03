Oscar 2023: tutti i vincitori della 95esima edizione

La 95esima edizione degli Oscar si è da poco conclusa e, tra tutti i candidati, il film che ne è uscito trionfante è stato sicuramente “Everything everywhere all at once”. Su undici nomination il film ha ottenuto ben sette vittorie, tra cui quella di miglior film. I Daniels, i registi, hanno vinto ben due Oscar come miglior regia e miglior sceneggiatura. Paul Rogers si è aggiudicato il premio di miglior montaggio.

Ma i successi di “Everything everywhere all at once” non finiscono qui. A vincere il premio come miglior attrice non protagonista e miglior attore non protagonista, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan. Quest’ultimo, tra le lacrime, ha ringraziato immensamente sua madre, suo fratello e sua moglie, ricordando a tutti di ”Tenersi stretti i propri sogni”.

A vincere il premio come miglior attore è Brendan Fraser che si aggiudica la statuetta grazie a The Whale. Il premio come migliore attrice è andato invece a Michelle Yeoh per il suo ruolo in Everything everywhere all at once. La donna nel suo discorso ha affermato: per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera, questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età.

Best Actor nominee Brendan Fraser on the champagne carpet at the #Oscars95



Photo Credit: @msayles pic.twitter.com/ci2skXOZ8s — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Un altro film che si è aggiudicato un posto importante in questa edizione è stato sicuramente ”Niente di nuovo sul fronte occidentale” che ha vinto ben quattro Oscar su nove nomination, tra cui quello di ”Miglior Film Internazionale”. A questo hanno seguito altre tre vittorie quali: Miglior colonna sonora, Miglior fotografia e Miglior scenografie.

Sul lato animazione Guillermo del Toro si aggiudica invece il premio come Miglior Film di Animazione con Pinocchio, superando anche Red, Marcel e il Gatto con gli Stivali. A vincere l’Oscar per miglior cortometraggio d’animazione è stato invece il corto ”Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” con regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud.

The real star of ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio,’ your Best Animated film of the 95th Oscars, makes an appearance on the carpet. #Oscars95



Photo Credit: @landonnordeman pic.twitter.com/nMiyfXwqRh — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

A vincere il premio di miglior cortometraggio è stato invece ”An Irish Goodbye” di Tom Berkely e Ross White e Navalny si è aggiudicato il premio come miglior documentario. Tra gli altri premi assegnati durante la serata ci sono stati quello di Miglior Costumi che è andato a Black Panther: Wakanda Forever, e quello di Migliore canzone originale che è stato vinto da ”Naatu Naatu”.

Leggi anche: Oscar 2023, Everything, Everywhere All at Once si aggiudica il premio come Miglior Film