Regia: Claudio Giovannesi

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, Francia, 2019

Dstribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 14 febbraio 2019

"La paranza dei bambini" è un film diretto da Claudio Giovannesi, ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Saviano, edito da Feltrinelli. Il film è distribuito nelle sale da Vision Distribution.

La paranza dei bambini: piccoli criminali disposti a tutto

Protagonista della pellicola "La paranza dei bambini" è un gruppo di ragazzini, interpretati da esordienti tra i dieci e i quindici anni, che vive di espedienti e - in una città priva di regole - non si fa scrupoli a rubare, spacciare, sparare e addirittura uccidere pur di detenere il potere. Per questi giovani, tra cui spicca Nicolas Fiorillo, controllare il quartiere è la cosa più importante.

Soprannominati con appellativi apparentemente innocenti - come Pesce Moscio, Dentino, Drone, Lollipop e Maraja - questi bambini compiono i crimini più disparati per ottenere denaro.

Il termine 'paranza' indica, secondo il gergo marinaresco, le piccole imbarcazioni per la pesca di piccoli pesci, usati in genere per la frittura. Ma la parola assume un significato diverso per la camorra, che con il termine vuole riferirsi a nuclei di giovanissimi armati, pronti a tutto pur di avere uno stile di vita, diversamente accessibile.

La paranza dei bambini: il lavoro di casting e la realtà dei rioni

"La paranza dei bambini" è stato prodotto da Carlo degli Esposti e diretto da Claudio Giovannesi ("Alì ha gli occhi azzurri" del 2012 e "Fiore" del 2016), già regista di alcune puntate di "Gomorra - La serie", sempre tratte dall'opera di Saviano, e ottimo narratore di storie legate all'universo adolescenziale.

Roberto Saviano ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Maurizio Braucci e allo stesso Giovannesi. Il cast è stato formato scegliendo attori non professionisti, provenienti dal rione Sanità, con l'intento di portare sullo schermo volti autentici e in armonia con gli eventi narrati.