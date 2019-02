Il Campione (2019)

Regia: Leonardo D’Agostini

Cast: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Mario Sgueglia, Massimo Popolizio, Anita Caprioli

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 18 aprile 2019

Leonardo D’Agostini firma la regia di questo suo primo film, in cui ritroviamo Stefano Accorsi nei panni di un professore solitario e con problemi sul suo passato alle prese con un indisciplinato, giovane talento del calcio interpretato da Andrea Carpenzano.

Il Campione: Ogni grande sportivo ha bisogno di un mentore

La storia è ambientata a Roma e racconta di Christian Ferro: un giovane, talentuoso e ricco calciatore della Serie A; viziato ma molto amato dalla sua città per le sue grandi doti di atleta, manca gravemente di disciplina e ciò scatena parecchie volte il malcontento del presidente della squadra. Quest’ultimo quindi decide di affiancargli un professore (il quale in antitesi al calciatore ha pure problemi economici), per impartirgli un po’ di buone maniere, a causa di un’altra magagna del ragazzo. All’inizio vi saranno parecchi scontri tra i due, ma a poco a poco diventeranno molto fraterni e si instaurerà un buon rapporto di amicizia e fiducia reciproca.

Il Campione: Il cast

Andrea Carpenzano (“Tutto quello che vuoi”, “La terra dell’abbastanza”) è Christian Ferro, il giovane calciatore protagonista del film; Stefano Accorsi (“Baciami ancora”, “Veloce come il vento”, “La nostra terra”, “Veloce come il vento”) è lo schivo professore con problematiche sul suo passato che potrebbero rendergli difficile la sua vita al presente. Massimo Popolizio (“La grande bellezza”, “Amore che vieni, amore che vai”, “Il divo”, “Il ricco, Il povero e il maggiordomo”, “Sono tornato”) è il presidente della squadra di Serie A, alla prese con la difficile gestione di Christian. La sceneggiatura della pellicola è scritta dallo stesso regista, Leonardo D’Agostini, oltre che da Giulia Steigerwalt e Antonella Lattanzi. Il film verrà distribuito da 01 Distribution e sarà nelle sale italiane dal 18 aprile 2019.