Regia: Margherita Ferri

Cast: Eleonora Conti, Susanna Acchiardi, Fabrizia Sacchi, Edoardo Lomazzi, Alexandra Gaspar, Maurizio Stefanelli, Marco Manfredi, Giulia Lorenzelli

Genere: drammatico, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Cinecittà Luce

Data di uscita: 8 novembre 2018

"Zen - Sul ghiaccio sottile" è l'opera prima della regista Margherita Ferri, che racconta la relazione tra Maia una giocatrice di hockey e Vanessa una ragazza scappata di casa. Il film è stato presentato alla 75 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Zen - Sul ghiaccio sottile: un racconto sull'omosessualità e sulla accettazione di se stessi

Maia Zenasi è una ragazza irrequieta e solitaria che vive in un piccolo paese dell'Appennino emiliano, ha sedici anni ed è appassionata di hockey, uno sport molto inusuale per una femmina infatti è l'unica donna nella squadra in cui gioca. Maia subisce quotidianamente bullismo dai suoi compagni di liceo che la prendono in giro definendola "mezza femmina" e "lesbica di merda". Maia però, dentro di sé ha un'altra personalità quella di Zen: un ragazzo giocatore di hockey innamorato da sempre di Vanessa una sua compagna di classe fidanzata con il bullo della scuola di nome Luca.

Zen è così invaghita della compagna che presta addirittura a Vanaessa le chiavi del suo rifugio in montagna per permetterle di andare a fare sesso con Luca. Tra le due nasce però, un legame speciale quando Vanessa scappa di casa e si nasconde proprio nel rifugio della compagna di classe; le due ragazze stringono una forte amicizia e Maia riesce per la prima volta a confidare a qualcuno i dubbi sulla propria identità. Entrambe spinte dal bisogno di uscire dai ruoli che la piccola comunità le ha forzate a interpretare, Maia e Vanessa iniziano così un percorso alla ricerca della propria identità e sessualità, liquide e inquiete come solo l'adolescenza sa essere.