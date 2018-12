Regia: Simone Spada

Cast: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Andrea Arcangeli, Massimo De Santis

Genere: Commedia, colore

Durata: N/D

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 21 marzo 2019

“Domani è un altro giorno”, segue le vicende di due amici che passeranno quattro giorni insieme indimenticabili per entrambi. I due hanno caratteri molto diversi tra di loro sia sul piano personale che sociale. Giuliano, attore particolarmente noto al pubblico, vive a Roma ed è un seduttore e un amante della vita. Tommaso, invece più riflessivo, è un ricercatore nel campo della robotica emigrato in Canada. Quando Giuliano scopre di avere una malattia terminale, il suo compito più angoscioso è trovare una sistemazione al suo cane Pato.

Domani è un altro giorno: la storia di un’amicizia

“Domani è un altro giorno”, è un film diretto da Simone Spada (al suo secondo lungometraggio dopo il film “Hotel Gagarin” del 2018) e scritto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (già sceneggiatori di serie e film come “Boris” e “Ogni maledetto natale”).

Questa pellicola è un remake del film spagnolo, “Truman - Un vero amico è per sempre” di Cesc Gay del 2015, vincitore di cinque Premi Goya, tra cui miglior film dell’anno.

Per interpretare i due amici sono stati chiamati due attori romani, Marco Giallini e Valerio Mastandrea, i quali già avevano collaborato tra gli altri ai due film diretti da Paolo Genovese “Perfetti Sconosciuti” e “The Place”.

Tra i tanti momenti di gioia e di commozione, questo film come dichiara il regista, vuole essere un invito alla speranza e al futuro. Un inno alla vita.

Prodotto da Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni e distribuito in collaborazione con Medusa Film, le riprese durate in totale sette settimane, si sono svolte a Roma, per essere poi terminate nella città di Barcellona.