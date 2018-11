Troppa grazia – Recensione: una commedia insolita, genuinamente divertente, con qualche difetto tecnico

Il 22 novembre uscirà nelle sale italiane la commedia "Troppa grazia", di Gianni Zanasi, vincitore del Premio Label Europa Cinema come Miglior film europeo a Cannes.

È la storia di Lucia (Alba Rohrwacher), una giovane madre single appena lasciatasi con il suo compagno Arturo (Elio Germano), geometra, onesta e pignola in un mondo dove solo la disonestà premia, ottiene l'incarico di controllare un terreno dove sarà costruita una grande opera architettonica. Lucia scopre subito che, nel terreno, qualcosa non va, ma per non perdere l'ennesimo lavoro, decide che stavolta chiuderà un occhio. Mentre si trova a lavoro proprio nel campo che deve controllare, però, all'improvviso, le appare la Madonna con un messaggio: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa".

Troppa grazia: allo stato... di grazia

Alba Rohrwacher è bravissima nel ruolo di Lucia. Riesce nel difficile compito di rimanere sempre credibile mentre interpreta questa donna, assolutamente laica, che intrattiene conversazioni surreali con la Madonna, ci litiga, ci si accapiglia anche, mentre tutti quelli che la circondano, ovviamente, non possono vederla, e lei inizia a convincersi di stare impazzendo. Anche Elio Germano è perfettamente in parte, e i momenti in cui condividono la scena sono assolutamente deliziosi.

I dialoghi sono molto ben scritti, surreali ed eccentrici al punto giusto. Ben lungi dal volersi impelagare in un discorso religioso, utilizza l'apparizione Madonna come metafora del "grillo parlante", del voler credere e dare ascolto a quella voce interiore, il nostro istinto, che ci consiglia di imboccare una via quando la logica comune consiglierebbe l'esatto opposto. Alla fine, partendo da questo spunto surreale, riesce a fare un discorso complesso sulle nostre responsabilità individuali, sull'assumersi il compito di rimanere fedeli ai propri principi anche quando fare la cosa giusta va contro i nostri interessi personali.

Peccato che la realizzazione tecnica della pellicola non sia all'altezza dell'idea, dei dialoghi e dei suoi interpreti. Gli effetti visivi sono realizzati abbastanza male, a cominciare dalla stella cadente che passa sopra un campo, subito dopo i titoli di testa, fatta con un brutto effetto "flare" che sarebbe stato passabile, forse, in un film degli anni novanta. La fotografia presenta diverse scelte estetiche apprezzabili a fare da contraltare a momenti dove i colori risultano eccessivamente saturi. Infine nel finale ci sono alcune svolte nella sceneggiatura che risultano poco credibili, con i personaggi che compiono azioni funzionali alla prosecuzione della storia ma non coerenti con il loro percorso. Si ha l'impressione che gli sceneggiatori l'abbiano voluto chiudere di fretta, più interessati allo svolgimento che al finale. Alcune scene, come il duello di sciabola nel bosco tra la figlia di Lucia e un suo compagno e la sequenza conclusiva del film, sembrano girate di corsa, con scarsa cura nei dettagli. Ed è un vero peccato, perché sarebbe bastata solo un po' di cura in più per evitare queste piccole sviste e rendere il film un piccolo capolavoro.

Nicola De Santis