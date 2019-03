Regia: Paolo Zucca

Cast: Jacopo Cullin, Benito Urgu, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Lazar Ristovski, Angela Molina

Genere: Commedia, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Indigo Film

Data di uscita: 4 aprile 2019

"L'uomo che comprò" la luna è una commedia di Paolo Zucca, vincitore del David di Donatello per il Miglior Cortometraggio nel 2009, da cui nel 2013 è stato tratto l'omonimo nonché suo primo lungometraggio dal titolo "L'arbitro", selezionato alle Giornate degli Autori della 70ª Mostra del cinema di Venezia.

L'uomo che comprò la luna: un'indagine per riscoprire della Sardegna

Due agenti segreti italiani, Stefano Fresi e Francesco Pannofino, ricevono una particolare telefonata da parte degli Stati Uniti: l'Agenzia per la Sicurezza Atlantica, infatti, ha scoperto che qualcuno ha osato comprare i Diritti di Proprietà della Luna, scavalcando irrispettosamente la Nazione che per prima ci mise piede!

Così i due agenti sono costretti a reclutare il soldato Gavino Zoccheddu, interpretato da Jacopo Cullin, che sotto-copertura con il falso nome di Kevin Pirelli e un accentuato accento milanese, si occuperà personalmente del caso. Quello che dovrà affrontare, però, sarà un durissimo percorso per riappropriarsi delle proprie origini Sarde, sempre rinnegate, ma che inevitabilmente sono ancora presenti dentro di lui. In suo soccorso arriverà un uomo dal passato misterioso, il misantropo Badòre, interpretato da Benito Urgu, che verrà ingaggiato come formatore speciale di "Sardità". Dopo aver superato il faticoso addestramento con tanto di esame finale, l'agente Zoccheddu, potrà finalmente dedicarsi alla sua indagine e partire alla volta del paese Cuccurumalu: qui, sotto falso nome, si ritroverà, nonostante la sua diffidenza, in una terra a lui familiare, riscoprendone le tradizioni e l'amore.

"L'uomo che comprò la luna" nasce dalla collaborazione tra La Luna e Indigo Film con Rai Cinema, Ska-Ndal Production e Oficina Burman, il contributo del MiBAC e il sostegno di INCAA, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, e della Fondazione Sardegna Film Commission.