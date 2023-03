Oscar 2023, Michelle Yeoh si aggiudica il premio come Miglior Attrice

Anche quest’anno si sono svolti i tanto amati e seguiti Oscar. L’Academy ha espresso le sue preferenze riguardo le più note categorie in ambito cinematografico, andando a premiare i prodotti più meritevoli e i volti che si sono più distinti durante il 2022. Durante la 95esima edizione degli Oscar ad accaparrarsi il premio come Miglior Attrice è Michelle Yeoh per il film Everything Everywhere All At Once.

Insieme a Michelle Yeoh, hanno combattuto per la tanto bramata statuetta anche: Andrea Riseborough per To Leslie, Michelle Williams per The Fabelmans, Cate Blanchett per Tár, Ana de Armas per Blonde. Come sempre, nonostante i validi nomi, a vincere è solo una.

Michelle Yeoh vince gli Oscar 2023 come Miglior Attrice per il film Everything Everywhere All At Once

A vincere il premio Oscar come Migliore Attrice 2023 è Michelle Yeoh, la protagonista di Everything Everywhere All At Once, film candidato complessivamente a ben 11 nomination. La dedizione, bravura e professionalità di Michelle Yeoh si sono rivelate vincenti, conquistando così il primo posto della classifica.

Da piccola sognava di diventare una ballerina di danza classica, ma il suo esordio come attrice nel film d’azione The Owl vs Dumbo ha decisamente segnato quella che diventerà una carriera piena di soddisfazioni. Le arti marziali hanno caratterizzato numerosi dei suoi ruoli, compreso quello in Everything Everywhere All At Once, che le è valso la bramata statuetta d’oro.

Sul palco Michelle Yeoh ringrazia enormemente famiglia ed amici, ancora incredula di aver realizzato il suo sogno più grande. E subito dopo la sua vittoria, il film Everything Everywhere All At Once viene anche dichiarato il Miglior Film del 2023, ottenendo complessivamente ben 7 premi Oscar: Miglior Regia, Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Montaggio, Miglior Attore non protagonista, Miglior Attrice non protagonista.

Leggi anche: Recensione “Everything Everywhere All at Once”: una pellicola intricata, magmatica e altamente seducente