Regia di Sergio Rubini

Cast: Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 9 maggio 2019

Dopo il successo del film "Dobbiamo parlare", Sergio Rubini dirige una commedia amara, la storia di un'amicizia improvvisata, un incontro fortuito tra due perdenti ambientato nella periferia di Taranto, con Rocco Papaleo, lo stesso Sergio Rubini, Bianca Guaccero ed Ivana Lotito.

Il grande spirito: un punto di vista alternativo sul mondo

A Taranto, in un quartiere della periferia, nel bel mezzo di una rapina, uno dei tre complici, interpretato da Sergio Rubini, un uomo di mezza età, Tonino detto Barboncino per via del suo aspetto arruffato, mette nel sacco tutti e scappa con il malloppo. Mentre si lancia in una fuga verticale sui tetti della città, approda sulla terrazza più alta, un vecchio lavatoio, dove trova un eccentrico personaggio , a cui dà il volto Rocco Papaleo, che sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di far parte della tribù dei Sioux.

Tonino quindi si trova tra due fuochi: allearsi con quello squilibrato che si sente un pellerossa o finire nelle mani dei suoi inseguitori che lo placcano ad ogni vicolo e strada.

In questa forma di immobilità senza scampo il malvivente realizza di essere completamente solo e decide di fidarsi di quel pazzo che si sente un sioux, ma che vedendo il mondo da una prospettiva diversa, forse ha la chiave per liberarlo dall'angolo in cui è finito.

Tra le ultime interpretazioni di Sergio Rubini ricordiamo: "Non è un paese per giovani" (2017) e "Moschettieri del re - La penultima Missione" (2018), entrambi diretti da Giovanni Veronesi, e "Il bene mio" di Pippo Mezzapesa. Anche Rocco Papaleo ha fatto parte del cast di "Moschettieri del re - La penultima Missione" ed è stato protagonista insieme a Laura Morante di "Bob & Marys - Criminali a domicilio" (2018) di Francesco Prisco.

"Il grande spirito" è distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution.