Oscar 2023, Everything, Everywhere All at Once si aggiudica il premio come Miglior Film

Si è svolta nella nottata tra il 12 e il 13 marzo la 95esima edizione degli Oscar, in cui l’Academy ha decretato i migliori prodotti cinematografici, i migliori attori e i miglior registi dell’anno 2022. Sono stati moltissimi i nomi e i volti in gara quest’anno che si sono scontrati per ottenere la tanto bramata statuetta. Per l’Oscar come Miglior Film la lotta è stata davvero ardua, ma alla fine è stato decretato un vincitore: Everything, Everywhere All at Once.

A concorrere in gara insieme a Everything, Everywhere All at Once c’erano anche: Gli Spiriti dell’Isola, The Fabelmans, Avatar: La via dell’Acqua, Top Gun: Maverick, Women Talking: Il diritto di scegliere, Tàr, Elvis, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Triangle of Sadness.

Everything, Everywhere All at Once vince l’Oscar come Miglior Film

Dopo l’ultimo successo de Il Silenzio degli Innocenti, che aveva guadagnato ben 5 Oscar, questa pellicola straccia ogni concorrenza scrivendo la storia degli Oscar ed aggiudicandosi ben 7 Premi in una sola serata. Un film destinato a durare nel tempo, non solo per via dei grandi riconoscimenti, ma anche in virtù del linguaggio nuovo, diretto, adatto a plasmarsi su ogni generazione.

Il saltare di realtà in realtà dei personaggi non si limita ad un virtuosismo di trama, ma diventa paradigma della capacità del film di sgusciare da una tematica all’altra e di raccogliere spiriti affini tra gli spettatori. Dal rapporto madri figli al rapporto figli madri, di certo i motivi portanti della pellicola non riguardano la superficialità, eppure la semplicità con la quale gli stessi attori e membri della crew li propongono li fa accessibili e condivisibili.

