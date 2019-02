Regia: Fabio Resinaro

Cast: Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Laura Chiatti, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari, Luca Vecchi

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 4 aprile 2019

“Dolce Roma” diretto dal regista Fabio Resinaro è tratto dal romanzo del 2015 “Dormiremo da vecchi" di Pino Corrias, scrittore e giornalista italiano che ricordiamo per la conduzione dell'inchiesta "Mani Pulite", ma anche dirigente Rai che si è occupato di importanti produzioni come “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana.

Dolce Roma: l'occasione che cambia la vita

Andrea Serrano è un giovane scoraggiato dalla vita, aspirante scrittore, che per guadagnare qualcosa lavora in un obitorio lavando cadaveri. Non riuscendo a concludere il suo primo romanzo, lotta con la quotidianità in attesa di un qualcosa che spera possa cambiargli la vita.

Il sogno sembra avverarsi quando la tanto attesa “Occasione” gli viene offerta da un importante produttore cinematografico che, leggendo il suo libro, gli propone un riadattamento per trasformarlo in un film. Andrea entrerà in un nuovo mondo, quello del cinema, ma quale sarà il prezzo da pagare?

“Dolce Roma” è diretto da Fabio Resinaro, co-sceneggiatore di "Glitch" del 2018 e di "Poveri ma ricchissimi" del 2017. È conosciuto anche per le sue collaborazioni con Fabio Guaglione, per la sceneggiatura di "Ride" del 2018 diretto da Jacopo Rondinelli, e per la regia a quattro mani di "Mine" del 2016, con cui è stato nominato tra i Miglior Registi Esordienti ai David di Donatello nel 2017.

Nel cast di “Dolce Roma” figura anche Luca Barbareschi, che ha partecipato alla produzione del film. Tra le interpreti femminili figurano Claudia Gerini, diretta nel 2018 da Gabriele Muccino in "A casa tutti bene", e Laura Chiatti il cui ultimo impegno prima di "Dolce Roma" è stato "Un'avventura" accanto a Micheli Riondino. La pellicola è distribuita nelle sale da 01 Distribution.