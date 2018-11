A un anno di distanza da "Non è un paese per giovani", Giovanni Veronesi torna alla regia per "Moschettieri del Re", commedia in costume dai toni fiabeschi. Il regista, già noto per la trilogia "Manuale d'Amore" e per aver sceneggiato classici della risata ("Il ciclone", "Il paradiso all'improvviso"), rievoca il classico di Alexandre Dumas con un cast d'eccezione.

Moschietteri del Re: risate a corte

Veronesi confeziona una commedia in costume, prende il caposaldo della letteratura europea e capolavoro di Dumas (pubblicato a puntate sul "Le siècle" a partire dal lontano 1844) e la modifica alla radice, dirigendo una pellicola dai toni parodici, a metà strada tra eroico e mero prosaico. Cambiano i connotati e le maschere di riferimento, cambiano i personaggi: D'Artagnan (Pierfrancesco Favino), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea) sono rispettivamente un ignorante allevatore di bestiame, un castellano dongiovanni, un frate indebitato fino al collo e un locandiere che alza fin troppo il bicchiere; loro le avventure e disavventure rocambolesche che prendono piede in "Moschettieri del Re".

Lontani dallo stereotipo degli uomini d'armi di nobili ideali - ma piuttosto vessati dalla vita e non più giovani come una volta, i quattro vengono improvvisamente richiamati a corte dalla Regina Anna (Margherita Buy). All'orizzonte il pericolo dell'astuto Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) e dell'aiutante Milady (Giulia Bevilacqua), una battaglia da condurre in difesa degli Ugonotti, il salvataggio di un dissoluto Luigi XIV.

Da sempre nell'immaginario cinematografico, i personaggi di Dumas hanno preso più volte vita sul grande schermo: indimenticabile i "moschettieri" firmati George Sidney nel lontano 1948, con un magnetico e superbo Gene Kelly nel ruolo di D'Artagnan.