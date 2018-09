Regia:Valerio Mastandrea

Cast: Chiara Martegiani, Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Arturo Marchetti, Milena Vukotic

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 29 Novembre 2018

"Ride" è una commedia drammatica diretta da Valerio Mastrandrea con protagonista Chiara Martegiani che interpreta una donna in crisi emotiva dopo la sconvolgente morte del suo compagno di vita.

Ride: un'intima riflessione su come va vissuta la morte

Carolina è una donna che da meno di una settimana ha perso drammaticamente il marito durante un incidente sul lavoro. Tutta la cittadinanza del piccolo paesino sul mare, nel quale viveva la coppia è in lutto per la scomparsa di Mauro Secondari un giovane operaio di una fabbrica locale nella quale lavorava da anni.

A meno di 24 ore dal funerale del marito, Carolina rimasta sola con il figlio di dieci anni, cade in una profonda crisi emotiva. Nonostante il dolore lacerante che porta dentro la donna, si incomincia a chiedere quale sia il modo in cui i suoi amici e parenti vorrebbero che lei affrontasse il lutto per il marito.

Tutta la cittadinanza si aspetta una giovane vedova in preda al dramma e al dolore, che sviene ogni due minuti e non riesce nemmeno a stare in piedi. La domanda che si pone Carolina è come si fa a non deludere tutta quella gente ? Ma sopratutto come si fa a non deludere se stessi?

Ride: il cast e la regia

Le riprese di "Ride" sono state dirette dal poliedrico artista Valerio Mastrandrea. Infatti, Valerio in questa occasione ha ricoperto il ruolo di regista, ma è noto al mondo del cinema italiano sopratutto come attore. Tra le commedie interpretate da Mastrandrea possiamo ricordare nel 2016 "Perfetti sconosciuti" regia di Paolo Genovese e nel 2018 "Euforia" diretta da Valeria Golino.

Nel cast del film "Ride" oltre alla protagonista, la giovane attrice Chiara Martegiani, troviamo altri importanti nomi del cinema italiano come quello di Milena Vukotic meglio nota come la"Pina" la sventurata moglie del celeberrimo ragionier Ugo Fantozzi.