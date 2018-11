Regia: Daniele Luchetti

Cast: Pif, Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammanco, Angelica Alleruzzo

Genere: Commedia, colore

Durata:n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 distribution

Data di uscita: 14 marzo 2019

Daniele Lucchetti è il regista di "Momenti di trascurabile felicità" una commedia italiana ricca di colpi di scena, nel cast figurano i nomi di Pierfrancesco Diliberto meglio noto al pubblico italiano con lo pseudonimo di Pif che recita al fianco del navigato Renato Carpentieri. Palermo è il set a cielo aperto in cui Pif e il resto del cast hanno girato alcune alcune scene di "Momenti di trascurabile felicità" che inoltre è tratto dall'omonimo libro di Francesco Piccolo, al quale il regista Luchetti vuole con questa opera rendere omaggio.

Momenti di trascurabile felicità: le cose veramente importanti nella vita

"Momenti di trascurabile felicità" segue le vicende di Paolo morto in uno stupido incidente, l'uomo arriva in paradiso dove dovrà fare i conti con la severa burocrazia celeste. C'è qualcosa che non torna nella morte di Paolo ed è per questo che gli angeli lo riporteranno sulla Terra con la giustificazione "lei è morto troppo presto, le resta ancora un'ora e trentadue minuti di vita". Così partirà una corsa contro il tempo del protagonista che nei suoi ultimi istanti cercherà nella semplicità il bello della vita.

Momenti di trascurabile felicità: la regia e il cast

"Momenti di trascurabile felicità" parta la firma di Daniele Luchetti, regista e sceneggiatore italiano; tra i lavori più importanti del cineasta troviamo "Mio fratello è figlio unico" del 2007 e "Io sono Tempesta" del 2018.

Il protagonista di questa pellicola è Pif un artista poliedrico di origine siciliana, noto al grande pubblico oltre che come attore anche come conduttore televisivo. Tra le opere più importanti di Pif ricordiamo l'apprezzata pellicola di denuncia contro la mafia dal titolo "La mafia uccide solo d'estate" del 2013.