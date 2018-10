Regia: Matteo Rovere

Cast:Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Michael Schermi, Emilio De Marchi, Massimiliano Rossi, Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Vincenzo Pirrotta

Genere: drammatico, storico

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita:31 gennaio 2019

Matteo Rovere porta sui grandi schermi uno dei più grandi miti dell’antichità:la nascita di Roma, Alessandro Borghi e Alessio Lapice vestiranno i panni dei gemelli più famosi della storia, Romolo e Remo.

Il primo re: la nascita di un mito

Matteo Rovere ci porta indietro nell’antichità, in un mondo ostile che individua la sua salvezza in due giovani gemelli. Soli contro tutto e tutti, Romolo (Alessio Lapice) e Remo(Alessandro Borghi), potranno contare solo su loro stessi per sfidare la volontà implacabile degli Dei, che cerca di ostacolare la loro ascesa. Il fato dei due fratelli però è già scritto, Roma è destinata a nascere e con lei il più grande impero che la storia abbia conosciuto.

Il primo re: Matteo Rovere porta omaggio alla sua città natale

Il regista romano Matteo Rovere, il più giovane cineasta ad aver vinto un Nastro d’argento al miglior produttore (2014), torna sui grandi schermi con un progetto originale, che rompe con le sue produzioni precedenti. Dopo il grande successo della trilogia di "Smetto quando voglio", "Un gioco da ragazze" e "Gli sfiorati", Matteo Rovere si cimenta ora un film dalla portata maggiore. "Il primo re" è infatti un progetto audace, in quanto tratta la storia di una delle leggende più famose di sempre: la fondazione di Roma. Il regista porta così sulle spalle una duplice responsabilità: quella di portare giustizia al mito e di offrire un grande omaggio alla sua città natale. Forte dei suoi grandi successi precedenti, critica e pubblico riserva nel registra grandi aspettative, che speriamo riesca a soddisfare.