Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione dei BAFTA Awards 2020, che ha riconfermato ancora una volta molti degli attuali favoriti della critica cinematografica.

BAFTA 2020: le star indiscusse della serata

A dominare in maniera quasi del tutto incontrastata la scena è stato il war movie di Sam Mendes, “1917”, che continua a incantare le giurie di tutto il mondo con il suo ritratto della Prima Guerra Mondiale. Si può dire che Mendes giocasse in casa, ma la conquista di ben sette premi (tra cui spiccano Miglior film, Miglior pellicola britannica e Miglior regista) rimane un risultato davvero incredibile.

Sono stati consacrati ancora una volta anche Joaquin Phoenix e Renée Zellweger, rispettivamente come Miglior attore e Miglior attrice per le loro interpretazioni in “Joker” e “Judy”. “Joker” si è inoltre aggiudicato il casting e la colonna sonora.

Al celebrato e ormai pluripremiato “Parasite”, di Bong Joon-ho, sono stati conferiti non solo il premio di Miglior film non in lingua inglese, ma anche la Miglior sceneggiatura originale, mentre la Miglior sceneggiatura non originale è andata a “Jojo Rabbit”, la favola sulla Germania nazista diretta e interpretata da Taika Waititi.

Bafta 2020: le sorprese

La più grande delusione di questa edizione va forse a Martin Scorsese. Il suo “The Irishman”, realizzato per il colosso Netflix, vantava la bellezza di dieci candidature ma è stato lasciato nell’ombra.

Anche “C’era una volta a…Hollywood” rappresenta un punto dolente per il regista Quentin Tarantino, che non riesce ad aggiudicarsi la regia e deve accontentarsi della vittoria di Brad Pitt come Miglior attore non protagonista.

Dal punto di vista dell’animazione arriva forse la sorpresa più grande. La Netflix infatti riesce a spodestare il titano incontrastato del genere, la Disney, aggiudicandosi il Miglior film d’animazione grazie alla pellicola natalizia di Sergio Pablos e Jinko Gotoh, “Klaus – I segreti del Natale”.

Gaia Sicolo

03/02/2020

Tutti i risultati

Miglior film

1917 , di Sam Mendes

, di Sam Mendes C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino

The Irishman, di Martin Scorsese

Joker, di Todd Phillips

Parasite, di Bong Joon-ho

Miglior film britannico

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

Mark Jenkin (regista, sceneggiatore), Kate Byers e Lynn Waite (produttrici) – Bait

(regista, sceneggiatore), e (produttrici) – Bait Waad al-Kateab (regista, produttrice) ed Edward Watts (regista) – Alla mia piccola Sama

Álvaro Delgado-Aparicio (regista, sceneggiatore) – Retablo

Alex Holmes (regista) – Maiden

Harry Wootliff (regista, sceneggiatore) – Only You

Miglior film in lingua straniera

Parasite , di Bong Joon-ho (Corea del Sud)

, di Bong Joon-ho (Corea del Sud) Dolor y gloria, di Pedro Almodóvar (Spagna)

The Farewell – Una bugia buona, di Lulu Wang (Stati Uniti d’America)

Alla mia piccola Sama, di Waad al-Kateab ed Edward Watts (Regno Unito)

Ritratto della giovane in fiamme, di Céline Sciamma (Francia)

Miglior documentario

Alla mia piccola Sama , di Waad al-Kateab ed Edward Watts

, di Waad al-Kateab ed Edward Watts Apollo 11, di Todd Douglas Miller

Diego Maradona, di Asif Kapadia

The Great Hack – Privacy violata, di Karim Amer e Jehane Noujaim

Made in USA – Una fabbrica in Ohio, di Steven Bognar e Julia Reichert

Miglior film d’animazione

Miglior regista

Sam Mendes – 1917

– 1917 Bong Joon-ho – Parasite

Todd Phillips – Joker

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attore protagonista

Miglior attrice protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole donne

Margot Robbie – Bombshell – La voce dello scandalo

Margot Robbie – C’era una volta a… Hollywood

Miglior sceneggiatura originale

Bong Joon-ho e Han Jin-won – Parasite

e – Parasite Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins e Katie Silberman – La rivincita delle sfigate

Rian Johnson – Cena con delitto – Knives Out

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior sceneggiatura non originale

Taika Waititi – Jojo Rabbit

– Jojo Rabbit Anthony McCarten – I due papi

Greta Gerwig – Piccole donne

Todd Phillips e Scott Silver – Joker

Steven Zaillian – The Irishman

Miglior fotografia

Roger Deakins – 1917

– 1917 Jarin Blaschke – The Lighthouse

Phedon Papamichael – Le Mans ’66 – La grande sfida

Rodrigo Prieto – The Irishman

Lawrence Sher – Joker

Miglior montaggio

Andrew Buckland e Michael McCusker – Le Mans ’66 – La grande sfida

e – Le Mans ’66 – La grande sfida Tom Eagles – Jojo Rabbit

Jeff Groth – Joker

Fred Raskin – C’era una volta a… Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Miglior colonna sonora

Hildur Guðnadóttir – Joker

– Joker Alexandre Desplat – Piccole donne

Michael Giacchino – Jojo Rabbit

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior scenografia

Dennis Gassner e Lee Sandales – 1917

e – 1917 Mark Friedberg e Kris Moran – Joker

Barbara Ling e Nancy Haigh – C’era una volta a… Hollywood

Bob Shaw e Regina Graves – The Irishman

Ra Vincent e Nora Sopková – Jojo Rabbit

Migliori costumi

Jacqueline Durran – Piccole donne

– Piccole donne Christopher Peterson e Sandy Powell – The Irishman

Arianne Phillips – C’era una volta a… Hollywood

Mayes C. Rubeo – Jojo Rabbit

Jany Temime – Judy

Miglior trucco e acconciatura

Vivian Baker , Kazuhiro Tsuji e Anne Morgan – Bombshell – La voce dello scandalo

, e – Bombshell – La voce dello scandalo Naomi Donne – 1917

Kay Georgiou e Nicki Ledermann – Joker

Lizzie Yianni Georgiou – Rocketman

Jeremy Woodhead – Judy

Miglior sonoro

Scott Millan , Oliver Tarney , Rachael Tate , Mark Taylor e Stuart Wilson – 1917

, , , e – 1917 David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson e Matthew Wood – Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith e Danny Sheehan – Rocketman

David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow e Donald Sylvester – Le Mans ’66 – La grande sfida

Todd Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich e Dean Zupancic – Joker

Miglior effetti speciali

Greg Butler , Guillaume Rocheron e Dominic Tuohy – 1917

, e – 1917 Dan DeLeeuw e Daniel Sudick – Avengers: Endgame

Leandro Estebecorena, Stephane Grabli e Pablo Helman – The Irishman

Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman e Adam Valdez – Il re leone

Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan e Dominic Tuohy – Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior cortometraggio animato

Grandad was a romantic. , di Maryam Mohajer

, di Maryam Mohajer In Her Boots, di Kathrin Steinbacher

The Magic Boat, di Naaman Azhari

Miglior cortometraggio

Learning to Skate In a Warzone (If You’re a Girl) , di Carol Dysinger

, di Carol Dysinger Azaar, di Myriam Raja

Goldfish, di Hector Dockrill

Kamali, di Sasha Rainbow

The Trap, di Lena Headey

Miglior stella emergente