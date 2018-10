Rocketman (2019)

Regia: Dexter Fletcher

Cast: Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Taron Egerton, Jamie Bell, Steven MacKintosh

Genere: Biografico, colore

Durata: n.d.

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n.d.

Data di uscita: n.d.

A sir Elton John è dedicato "Rocketman", il film biografico di Dexter Fletcher, dal titolo di una delle sue canzoni capolavoro. Taron Egerton è il fortunato interprete dell'artista e sarà affiancato da un ricco cast che comprende, tra i tanti, Bryce Dallas Howard e Richard Madden. Flecher vanta già un'esperienza in campo di film biografico/musicali grazie all'intervento su Bohemian Rhapsody, dopo il licenziamento di Bryan Singer.

Rocketman: il racconto del mito

"Roketman" racconta la vita del musicista britannico a partire dagli anni dell'infanzia fino ad arrivare al grande successo, passando attraverso l'esperienza della Royal Academy of Music e la fiorente collaborazione musicale con Bernie Taupin. Nonostante la pellicola si concentri sull'Elton John artista, non mancheranno "particolari succosi" sulla vita privata ma anche dettagli su come egli sia riuscito a rimanere uno degli artisti più acclamati e amati di sempre, nonostante gli scandali che l'hanno colpito.

Già nel 2012, Elton John stava pensando di produrre un biopic su se stesso e aveva nominato Justin Timberlake sua scelta primaria per interpretare il ruolo da protagonista. Lo sceneggiatore designato sarebbe stato Lee Hall, premio Oscar per "Billy Elliot" nonché autore degli script di "War Horse" e "Vittoria e Abdul".

Il progetto però ha incontrato diversi ostacoli nel corso degli anni: la direzione del film era stata inizialmente assegnata a Michael Gracey per poi passare nelle mani di Fletcher, così come il ruolo da protagonista, in principio conferito a Tom Hardy. Vale la pena sottolineare che Taron Egerton interpreta nel film tutte le canzoni dell'artista con la propria voce.

Si tratta di un film celebrazione per una carriera giunta quasi al termine, come l'artista ha annunciato, e che si concluderà con un tour mondiale che avrà anche date italiane.