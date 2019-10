Regia:Bong Joon-ho

Cast: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Choi Woo-Sik, Hyae Jin Chang, Park So-dam, Yeo-jeong Jo

Genere: Drammatico, colore

Durata: 132 minuti

Produzione: Corea del sud, 2019

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 7 novembre 2019

“Parasite”, il film dell’ormai celebre regista Bong Joon-ho, incentra la propria storia sul conflitto tra due famiglie profondamente diverse e le dinamiche all’interno di esse.

Parasite: una riflessione sulle disparità sociali

La trama di “Parasite” è basata sull’incontro tra due nuclei familiari separati da un divario che sembrerebbe incolmabile e sull’intreccio di vicende che ne scaturisce.

Il protagonista, Ki-woo, vive in un piccolo appartamento sotto il livello della strada assieme ai genitori e la sorella Ki-jung. I quattro cercano di sopravvivere come possono, grazie a umili lavoretti ed espedienti di ogni tipo, ma la convivenza all’interno delle quattro mura anguste è complicata.

Tutto sembra prendere una piega in meglio, tuttavia, quando Ki-woo riesce ad assicurarsi un ruolo come insegnante di inglese della figlia del signor Park, ricco dirigente di un’azienda informatica. Il contrasto tra la villa dove abitano il signor Park e la sua famiglia e l’appartamento della famiglia di Ki-woo è immediato: l’imponente, splendida casa ricorda con la propria stessa presenza scenica quanto siano diverse le circostanze dei due nuclei familiari.

Si tratta di un display di opulenza volutamente crudele quando comparato alla povertà e allo squallore delle classi più povere.

Parasite: Cast e produzione

Il regista Bong Joon-ho, già famoso per film dalla vena fantascientifica come “Snowpiercer” (2013) e “Okja” (2017), questa volta sceglie un titolo ingannevole per la sua nuova pellicola. “Parasite”, infatti, può facilmente far pensare alla presenza di parassiti alieni, ma l’unico elemento mostruoso di questa drammatica vicenda è il modo in cui rappresenta la realtà.

Hong Kyung-po si occupa della fotografia, portando con sé l’esperienza fatta lavorando a “Burning - L’amore brucia” (2018), altro film in cui spadroneggiano i pregiudizi e le diseguaglianze sociali.