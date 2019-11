Klaus - I segreti del Natale: la vera magia del Natale

Questa pellicola, firmata da Sergio Pablos, apre le danze, come in "Cattivissimo me", partendo da un personaggio emblema della cattiveria e del cinismo, Jasper, che dimostrerà di avere in sé un'infinita bontà, icona della coesistenza che annulla quella dicotomia storica tra il bene e il male in un comune percorso di redenzione. La pellicola sa regalare attimi di vera dolcezza e poesia, come l'animo del Natale, insieme a momenti di sfrenata ironia, con un ritmo cadenzato e una buona fluidità.

La storia è quella di un antieroe che sa ricostruire e ricostruirsi, di un personaggio spregevole che abbandona la sua avidità e i suoi vizi poco a poco, per mettersi a disposizione del cuore e dei buoni sentimenti. Il film usa l'immagine di una lettera come connotazione di un messaggio che apre e chiude la pellicola, come un sigillo iconico e rappresentativo.

"Un vero atto di bontà ne ispira sempre altri" recita il leit motiv della pellicola e dei suoi personaggi, una vera miscela positiva che apre alla magia, amplifica e accompagna la meraviglia di un racconto d'amore, d'amicizia e di solitudine.

"Klaus - I segreti del Natale" racconta le origini della Festa, partendo dalla difficoltà, dal dolore e dall'esigenza di affidarsi a qualcuno. Attraversa le corde di un rapporto padre e figlio e tocca i desideri dei bambini, li dischiude al mondo e incita a muoversi anche nel momento più oscuro, perché stare fermi non porterà certo verso il mondo sognato, solo con l'azione si possono cambiare le cose.

Klaus - I segreti del Natale: il cambiamento del mondo che passa dentro di noi

La pellicola è un'opera prima che colloca Netflix a pieno titolo nel mondo dell'animazione e torna alla magia del disegno a mano, come non si vedeva dai tempi de "La Principessa e il Ranocchio". L'emozione sceglie i bambini come forza dell'universo capace di cambiare il mondo e parte dal valore delle piccole cose. "Consegnare quei giocattoli, vedere la gioia che provavano i bambini, una sensazione dimenticata", in un mondo dove non è vero che nessuno fa niente per niente e il cambiamento è sempre dietro l'angolo che ci aspetta.

Marco Mengoni dona l'anima a Jasper. Con le sue evoluzioni umorali e le conseguenti variazioni tonali, lo rende leggero e intenso e Pannofino dona corpo a questo falegname del Natale, con il suo vocione importante ma rinchiuso in un mondo intimo e ferito, ma ancora capace di aprirsi e donare e farlo durare per sempre nella storia, tra vestiti rossi e renne volanti davanti alla luce della luna.

La magia del film fa tornare in mente grandi cult come "Miracolo nella 34a strada" e colpisce la sua capacità di stupire, con una sincera emozione che corre sul filo. Come diceva Nietzche "Non dimenticare che dare gioia è anche gioia".

Chiaretta Migliani Cavina