Regia: Lulu Wang

Cast: Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Gil Perez-Abraham, Ines Laimins, Jim Liu, Shuzhen Zhao, Zhao Shuzhen, X Mayo, Aoi Mizuhara

Genere: Commedia, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 1 gennaio 2020

"The Farewell – Una bugia buona" è un film di Lulu Wang basato in parte sulle esperienze di vita della stessa regista; ne ha discusso pubblicamente per la prima volta nella sua storia radiofonica What You Don't Know, parte di un episodio di "This American Life".

"The Farewell – Una bugia buona" è stato proiettato nella sezione Dramatic Competition al Sundance Film Festival del 2019, conquistando il Premio del Pubblico.

The Farewell – Una bugia buona: la celebrazione della famiglia con uno sguardo futuristico quanto tradizionalista

Billi è una giovane donna che vive a New York City da quando, venticinque anni prima, i suoi genitori presero la decisione di emigrare con la loro piccola figlia di soli sei anni dalla loro città nativa, Changchun, in Cina.

Oggi Billi è una testarda e determinata aspirante scrittrice che lotta per trovare il suo posto nel mondo dell'editoria, ma la compagnia Guggenheim, per la quale aveva fatto domanda e su cui aveva riposto gran parte delle sue speranze, le nega la candidatura.

La sua valvola di sfogo emotiva è da sempre la sua nonna paterna, la sua Nai Nai, con cui mantiene stretti rapporti grazie alle visite occasionali a Changchun e frequenti e lunghe telefonate in cui si raccontano reciprocamente, come è consuetudine cinese, piccole bugie, per evitare che l'altro si preoccupi troppo.

Ma quelle piccole bugie bianche si trasformano presto in una grande bugia: quando Haiyan e suo fratello maggiore Haibin, emigrati in Giappone anni prima, apprendono che alla Nai Nai è stato appena diagnosticato un tumore polmonare al quarto stadio, decidono di tenere la povera nonna all'oscuro della malattia e della prognosi di soli pochi mesi di vita.

Con l'intento di passare un'ultima meravigliosa giornata in famiglia con Nai Nai, escogitano il matrimonio dell'unica progenie di Haibin, Hao Hao, con Aiko, la sua fidanzata giapponese di tre mesi, lasciando le redini dell'organizzazione alla stessa anziana capofamiglia.

Col passare del tempo, però, risulterà difficile mantenere la rete di bugie che si è creata, specialmente quando Billi, contro il volere dei suoi genitori che la reputano l'anello debole della famiglia che potrebbe rivelare la verità alla Nai Nai perché più vicina ai costumi occidentali che alle tradizioni cinesi, fa ritorno a Changchun con il desiderio di dare l'ultimo addio alla sua Nai Nai.