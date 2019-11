Titolo originale: A Beautiful Day in the Neighborhood

Regia: Marielle Heller

Cast: Tom Hanks, Enrico Colantoni, Chris Cooper, Matthew Rhys, Wendy Makkena, Tammy Blanchard, Maddie Corman, Susan Kelechi Watson, Sakina Jaffrey, Kitty Crystal, Maryann Plunkett, Noah Harpster, Michael Masini, Carmen Cusack, Kevin L. Johnson, Gretchen Koerner, Scott Rapp, Mike Ancas, Rebecca Watson, Tom Bonello, Phil Nardozzi, Gregory Bromfield, Heather Habura, Ryan Sobota, Scott Matheny, Nathaniel Johnson

Genere: Biografico, drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: n/d

“Un amico straordinario” è una pellicola di stampo biografico firmata dalla regista Marielle Heller e incentrata su parte della vita di Fred Rogers.

Un amico straordinario: un’amicizia improbabile

Durante la sua vita Fred Rogers è stata una vera e propria icona negli Stati Uniti. Formatosi come pastore protestante, Rogers si interessa ben presto al mondo dell’intrattenimento per l’infanzia e, in particolare, alla televisione. Rimane profondamente insoddisfatto di come lo stato gestisce quello che lui ritiene un ambito tanto delicato quanto cruciale e decide perciò di fare qualcosa al riguardo.

Così, nel 1968 inizia il viaggio che l’ha portato a sviluppare il celeberrimo programma “Mister Rogers' Neighborhood” (“Il quartiere del Signor Rogers”), che ha fatto appassionare i bambini statunitensi fino al 2001 e in cui Rogers recitava la parte del protagonista con una pacatezza e un’ironia gentile grazie alle quali è diventato il beniamino della TV per i più piccoli.

Il film pone il focus su una finestra nella vita privata di Rogers, andando a raccontare il rapporto di grande amicizia che si è creato tra di lui e un cinico giornalista dell’Esquire che era stato costretto contro la sua volontà a fissare un’intervista con il celebre intrattenitore.

Un amico straordinario: cast e produzione

Non si tratta del primo biopic per la regista Marielle Heller. All’interno del suo operato infatti figura “Copia originale” (2018), una pellicola molto apprezzata da critica e pubblico che narra la vita della celebre biografa Lee Israel, tra la lotta contro l’alcolismo e il talento per la scrittura.

Fred Rogers viene interpretato dall’equamente iconico Tom Hanks, uno degli astri più brillanti del firmamento di Hollywood, famoso per ruoli di spicco in film come “The Post” (2017), “Sully” (2016) o “Il ponte delle spie” (2015). Hanks è inoltre la voce dello Sceriffo Woody nelle versioni originali dei film di “Toy Story”.