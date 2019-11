Titolo originale: Jojo Rabbit

Regia: Taika Waititi

Cast: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 108 minuti

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 23 gennaio 2020

Taika Waititi, reduce dal successo di "Thor - Ragnarok" e in attesa di continuare la saga del dio norreno della Marvel in "Thor: Love and Thunder", scrive e dirige una commedia grottesca su un bambino che ha come amico immaginario Adolf Hitler.

Come da cifra stilistica del regista, il film è pieno di dialoghi surreali, ironia e situazioni esilaranti.

Jojo Rabbit: la tragedia del nazismo vista attraverso gli occhi di un adolescente

Siamo in Germania, durante gli anni della dittatura che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) ha 10 anni e molte difficoltà relazionali con i suoi coetanei. I suoi compagni lo chiamano Jojo "Rabbit" (coniglio) per sottolineare, crudelmente, le sue difficoltà. Jojo ha, come amico immaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), che rappresenta per lui un'immagine di riferimento.

Un giorno, Jojo scopre che la madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta Elsa (Thomasin McKenzie), una ragazza ebrea. Tra Jojo e Elsa nasce un'amicizia che porterà il ragazzino a mettere in discussione la bontà degli insegnamenti sul nazismo che riceve.

Cast & crew

Taika Waititi si è riunito per questo film con due colleghi dell'universo Marvel: Scarlett Johansson e Sam Rockwell.

Il regista, che è un ebreo Māori, ha giustificato in un'intervista la sua scelta di interpretare personalmente Hitler nel film, come il suo modo personale di mandare il dittatore "a quel paese".