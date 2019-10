"The Irishman" è un film drammatico prodotto e diretto da Martin Scorsese e scritto da Steven Zaillian, basato sul libro del 2004 "L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa" (I Heard You Paint Houses) di Charles Brandt.

Il film segue le vicende di Frank - The Irishman - Sheeran, interpretato da Robert De Niro, veterano della seconda guerra mondiale che ha sviluppato le sue abilità criminali durante il servizio in Italia, mentre, ormai anziano, racconta i suoi presunti lavori come sicario per la famosa famiglia criminale Bufalino, con Joe Pesci nei panni di Russell Bufalino, e riflette sulla scomparsa del leader sindacale Jimmy Hoffa, suo amico di vecchia data, interpretato da Al Pacino.

"The Irishman" è stato presentato in anteprima mondiale come pellicola di apertura al 57° Festival di New York e al BFI London Film Festival come film di chiusura; sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi e britanniche come proiezione-evento il 1 ° novembre 2019, mentre sarà disponibile dalla fine dello stesso mese sulla piattaforma Netflix.

"The Irishman" è la nona collaborazione tra l'attore De Niro e il regista Scorsese, dopo il loro primo successo del 1995 "Casinò"; si tratta anche del quarto film interpretato insieme dalla coppia De Niro-Pacino, dopo "Il Padrino - Parte II" del 1974 di Francis Ford Coppola, "La Sfida" del 1995 di Michael Manne e "Sfida senza Regole" del 2008 di Jon Avnet) e il quinto dalla coppia De Niro-Pesci (dopo "Toro Scatenato" del 1980 di Martin Scorsese, "C'era una volta in America" del 1984 di Sergio Leone, "Quei bravi ragazzi" del 1990 di Martin Scorsese e "Casinò"). È invece la prima pellicola in cui Al Pacino viene diretto da Scorsese e che vede recitare insieme Pacino e Joe Pesci.