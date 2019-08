C'era una volta a... Hollywood – Recensione: Un film/evento che racchiude tutta la cifra tarantiniana

Quentin Tarantino ha detto più volte che la sua carriera di regista si concluderà al decimo film. Pur non sapendo se questo accadrà o no, si può esser certi che la sua nona opera, presentata non senza critiche, si può considerare il suo film più iconico anche se non il più bello.

Con “C'era una volta a... Hollywood” si chiude, comunque, la trilogia “storica” iniziata con “Bastardi senza gloria” e “Django Unchained”.

Un film con un cast ricchissimo capitanato dalla strana coppia DiCaprio/Pitt

Con "C'era una volta a... Hollywood" il regista americano mette in campo tutta la sua cinefilia partendo dall’omicidio di Sharon Tate, entrato nella storia per la sua efferatezza a Bel Air nel 1969, per raccontare il cinema che fu. A tenere le fila del discorso le vicende tragicomiche della coppia formata da Rick Dalton/DiCaprio e Cliff Booth/Pitt rispettivamente star della televisione in caduta libera e sua controfigura nonché fratello putativo.

I due si muovono in una Los Angeles che sta cambiando. É appena uscito nelle sale “Easy Rider” di Dennis Hopper e gli hippy stanno prendendo il sopravvento con la loro controcultura, che userà per fini malefici Charles Manson e la sua Family.

L’approccio di Tarantino appare quasi “documentaristico” per l’accuratezza delle location e dei costumi. Il personaggio di Rick Dalton spicca per la sua fragilità, palesissima nell’incontro con lo squalo di Hollywood Marvin Schwarzs/Al Pacino che lo vuole mandare in Italia per salvare la carriera. Al contrario, è molto più brillante il suo alterego Cliff, il più tarantinesco dei caratteri.

La bella Margot Robbie è, invece, una perfetta Sharon Tate vicina di casa di Cliff e sarebbe potuta apparire di più, se fosse stato più spazio al suo personaggio.

La narrazione alterna momenti estremamente leggeri ad altri quasi tristi. Tutto il film è “cinema nel cinema” ed è un ritratto a 360° del mondo di quegli anni, cosa che non stupisce vista la profonda conoscenza del regista della settima arte.

In questa perfezione stilistica manca però per tutta la prima parte l’ironia che contraddistingue da sempre Quentin. Quella riesce ad arrivare solo nel finale, da non svelare assolutamente. L’ultimo quarto d’ora è quello che vale quasi tutto il film. Qui giganteggia letteralmente Brad Pitt in gran forma e s’inizia a rilassare anche il personaggio di DiCaprio. Quest’ultimo è al top ma forse appare un po’ imbrigliato nella parte al contrario del suo partner, che arriva al pubblico ricordando molto uno Steve McQueen cui probabilmente si è ispirato per entrare nel ruolo.

C'era una volta a... Hollywood: una sorta di testamento spirituale di Mr. Tarantino

Il nono lavoro dell’inossidabile regista è talmente perfetto, da poter essere studiato nelle scuole di cinema. Tutto è ineccepibile dalla fotografia alla colonna sonora, per non parlare del cast immenso, che vede dentro in una piccolissima parte anche Luke Perry, scomparso recentemente. Eppure, non è il suo film migliore, forse perché a modo suo è “conservativo” e spiega perfettamente il punto di vista del regista sul presente rovinato a suo parere dal digitale. Manca probabilmente quella gran dose di leggerezza che segnavano capolavori come “Pulp Fiction” e “Le jene”.

Si parla con una certa certezza di una serie sull’onda di “C'era una volta a... Hollywood” in arrivo a breve. Non resta che aspettarla…. Perché di carne a cuocere ce n’è tanta e probabilmente il meglio deve ancora venire.

Ivana Faranda