Frozen 2 - Il segreto di Arendelle - Recensione: il cuore di due sorelle unite nelle difficoltà

Dopo sei anni torna il grande successo Disney sulla storia di Anna ed Elsa nel meraviglioso regno di "ghiaccio", con personaggi come il pupazzo di neve Olaf, animato dalla voce di Enrico Brignano. Il sequel prosegue e approfondisce i caratteri delle due protagoniste e discioglie al grande pubblico la loro evoluzione, mostrando la loro maturità. L'incipit le raffigura da bambine, Anna sempre esplosiva e ingenua ed Elsa insicura e riservata, coccolate dai genitori e affascinate dalla canzone della buonanotte cantata dalla mamma. Una canzone che le trasporterà in una nuova avventura che la Regina di Arendelle, unica che governa senza re, dovrà affrontare con l'aiuto dei suoi impavidi e buffi amici.

La nuova sfida è esaltata da effetti visivi stupefacenti e immagini incredibili e meravigliose, con un'aurora boreale che illumina un mondo fatto di magia, ma dalla trama narrativa scarna, lenta, ripetitiva e volutamente non approfondita.

"Il tempo ci cambia ogni giorno, se ti guardi intorno le tue certezze in fondo le hai" canta una battuta della pellicola, dalla notevole e possente costuzione musicale, incentrata in modo esclusivo sulle due sorelle e meno sulla costruzione della storia. Si tratta di "un benvenuto raggelante", come secondo le parole di Olaf, una figura che diventa ancora più centrale e divertente, prepotentemente valorizzata in questo sequel.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle: sorge l'alba di un nuovo giorno

Un profondo senso di giustizia trascina la pellicola, partendo dalle ombre di un passato misterioso e ancora da affrontare per giungere a scoprire che gli errori di quello stesso passato incombono sulle nuove generazioni, sulle quali la natura e le sue forze si scatenano. Una foresta incantata e voci nordiche porteranno alla valorizzazione dell'amore universale e a un messaggio di esaltazione di pace e fratellanza.

Il film è un viaggio alla scoperta di se stessi , un percorso interiore e di accettazione che apre la finestra su un mondo nuovo e destinato a un futuro radioso, perché solo con la consapevolezza del proprio essere si riesce a costruire il proprio futuro. Si tratta di un monito di crescita destinato alle nuove generazioni.

Rispetto alla versione precedente, l'eccessivo cantato porta alla perdita della forza musicale e al disperdersi di una melodia di punta che entra nella testa, com'era per "Le It Go" nel primo, hit dall'enorme successo. Altro elemento debole è da ricercare negli elementi narrativi, in un percorso interrotto e confuso che porta alla perdita di una concreta e ben articolata trama strutturale del film .

Importanti e divertenti le gag narrative e splendide le scene d'azione, talmente spettacolari da rendere Anna ed Elsa vere star dello schermo, dai costumi mozzafiato alle scenografie strabilianti, con dettagli di computer grafica davvero singolari e unici. La pellicola è costruita per stupire il giovane pubblico, una vera operazione commerciale che punta al cuore e in fondo, come scriveva Antoine de Saint-Exupéry, "Non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi."

Chiaretta Migliani Cavina