Regia: James Mangold

Cast: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Paul Sparks, Emil Beheshti, Corrado Invernizzi, Josh Lucas, Adam Stuart, Ray McKinnon, JJ Feild, Tracy Letts

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita 5 settembre 2019

"Ford Vs Ferrari" è un film d'azione, diretto da James Mangold ("Logan - The Wolverine", 2017), con Christian Bale - nuovamente in forma dopo aver interpretato il vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney in "Vice - L'uomo nell'ombra" (2018) - e Matt Damon ("Downsizing - Vivere alla grande", 2017), rispettivamente nei ruoli di Ken Miles e Carroll Shelby.

Ispirata al libro del 2010 di A.J. Baime "Go like hell: Ford, Ferrari and there Battle for speed and glory at Le Mans", la pellicola porta sul grande schermo la rivalità storica tra Ford e Ferrari alla 24Ore di Le Mans del 1966.

Ford V. Ferrari: battaglia per la gloria

Il film segue la vicenda del team eccentrico ed assetato di successo, formato da ingegneri e designer americani, guidati da due piloti sopra le righe, Caroll Shelby, nato come costruttore e l'inglese Ken Miles, determinati a battere lo strapotere Ferrari al Campionato Mondiale di Le Mans.

In quell'occasione un trio di Ford GT40 occupò interamente il podio, vincendo così sulla casa del Cavallino Rampante in pista e sull'onore, visto che Maranello poco prima aveva respinto la richiesta di Ford di acquisire la società.

Questo lungometraggio ha tutte le carte in regola per avere successo: una coppia di attori da sempre nella Hall of Fame (inizialmente il ruolo di Matt Damon doveva essere assegnato a Tom Cruise), un regista, James Mangold, famoso per avere trasformato Wolverine nell'emozionante Logan, e una trama incentrata sull'onore e il riscatto con un connubio vincente di narrazione ed immagini.

La pellicola viene distribuita nelle sale italiane da 20th Century Fox Italia.