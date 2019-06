Toy Story 4 - Recensione: tanto divertimento e tanta nostalgia per il Buzz/Frizzi

A quasi dieci anni dal terzo capitolo tornano sul grande schermo Buzz e i suoi amici: Andy fa ormai parte del passato, e gli amati giocattoli allietano ora le giornate della piccola Bonnie, con un inevitabile cambiamento dei ruoli e delle responsabilità in seno alle ore di gioco della piccola. Tra nuovi personaggi e vecchi amici Buzz & co. vivranno avventure mozzafiato, che cambieranno per sempre le loro vite.

Impossibile, già dalle prime scene, non pensare all’indimenticato Fabrizio Frizzi, che al Buzz italiano non ha donato solo la voce ma anche l’anima, rendendolo uno dei personaggi più amati da parte del pubblico. Il bravissimo Angelo Maggi - storica voce di Iron Man/R.Downey Jr., e dei più noti attori d’oltreoceano, tra i quali Tom Hanks, voce dell’amato sceriffo nella versione originale - ne prende il testimone, regalando al pubblico una performance eccellente, che in qualche modo cerca di creare una continuità emotiva col pubblico.

Toy Story 4: un film che fa ridere e commuovere con la stessa naturalezza

Come nei capitoli precedenti della saga il racconto sa fondere con equilibrio divertimento, avventura ed emozioni, con una duplice chiave di lettura, che renderà possibile ai più piccoli godere del filo narrativo più leggero della pellicola, riservando invece agli adulti spunti per riflessioni più profonde. Il dialogo in cui Buzz parla con malinconia di Andy, oramai al college, e di come a un certo momento quei bambini ai quali hai rallegrato ogni giornata per anni non hanno più bisogno di te, potrebbe essere pronunciato da un qualsiasi genitore che accudisce con amore i figli, li vede crescere velocemente, e deve ad un certo punto farsi da parte, e lasciare che percorrano la loro strada.

Nella saga di “Toy Story” Buzz si è sempre fatto carico di una sorta di responsabilità genitoriale nei confronti di Andy, e ritiene di dover assolvere agli stessi doveri con Bonnie, seppur lui non sia neppur lontanamente il giocattolo preferito della bambina. Questo lo porterà a correre seri rischi, dai quali scaturiranno divertenti avventure, rallegrate anche dai nuovi personaggi, tra i quali è difficile fare una classifica di simpatia. Forky, il giocattolo-forchetta, ha dalla sua nella versione italiana il doppiaggio del bravissimo Luca Laurenti, Duke Caboom è esilarante in ogni performance sulla motocicletta, e gli inseparabili Ducky e Bunny, con le loro bizzarre idee, sono personaggi riuscitissimi.

Toy Story 4: film ben riuscito che non deluderà fan di vecchia data ed i nuovi appassionati

La grafica è stupefacente, la Pixar, come sua abitudine, offre al pubblico un prodotto che si avvale dei massimi risultati qualitativi che l'animazione digitale possa offrire oggigiorno, realizzando un nuovo mondo coloratissimo in cui far muovere nuovi e vecchi personaggi. Se a questo aggiungiamo un soggetto ideato dai premi Oscar John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton e Lee Unkrich, ed un cast stellare che presa la voce ai personaggi: il gioco è fatto!

Anche in “Toy Story 4” non manca un pizzico di noir, i creatori dell’allegra combriccola ci hanno abituato a fare i conti anche con personaggi inquietanti, abbiamo così marionette malefiche e bambole d’antiquariato, che potrebbero essere degni protagonisti di film da brivido.

La Disney continua poi la sua opera di realismo animato, così anche stavolta gli adulti sono, ahimè, quasi tutti un pochino sovrappeso.

Maria Grazia Bosu