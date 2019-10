Regia: Ken Loach

Cast: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster.

Genere: Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Francia, Belgio, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita cinema: 14 novembre 2019

"Sorry we missed you" è l'ultimo film del regista Ken Loach, scritto da Paul Laverty, presentato in concorso al Festival di Cannes 2019.

Sorry we missed you: la realtà del precariato nel Regno Unito

Il film racconta la storia di Ricky (Kris Hitchen) e Abby Turner (Debbie Honeywood) due abitanti di Newcastle che, dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà, cercando di non far mancare nulla ai loro bambini.

Lei badante a domicilio, lui fattorino mal pagato, si ritrovano a confronto con una una dura realtà: non diventeranno mai indipendenti e non avranno mai una casa di loro proprietà, se non riusciranno a trovare il modo di cambiare le loro vite.

Così Abby vende la propria auto per permettere a Ricky di acquistare un furgone. Lui si metterà in proprio, facendo consegne a domicilio. Purtroppo, a causa di questo nuovo lavoro, sorgeranno altri problemi, che metteranno gravemente a rischio l'unità, finora così solida, dei Turner.

Cast & Crew

Ken Loach guida un cast di volti inediti nel panorama cinematografico. Nel ruolo del protagonista Ricky Turner troviamo Kris Hitchen, per la prima volta in un ruolo così importante. Hitchen ha lavorato per vent'anni come idraulico. Dal 2001 ha preso parte come attore a diversi cortometraggi e serie televisivi, sempre in ruoli secondari. Dopo aver letto un annuncio, ha deciso di presentarsi ai provini per il film.

Similmente a lui, anche Debbie Honeywood, che interpreta sua moglie Abby, lavora come assistente scolastica. Prima d'ora, aveva partecipato come attrice solamente alla serie tv "Vera", in un ruolo non accreditato. Questo film segna il suo debutto cinematografico.