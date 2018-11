Titolo originale: Joker

Regia: Todd Philips

Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Flesher, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Shea Whigham

Genere: azione, drammatico

Durata: n.d

Produzione: USA

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Todd Philips porta al cinema la genesi del cattivo dell’universo DC per antonomasia, l’iconico Joker, mostrando al grande pubblico la sua storia da uomo comune ignorato dalla società, che lo porterà a ribellarsi all’indifferenza di massa, plasmando il suo poliedrico alter ego.

Joker: la storia prima dell’antieroe

Prima di Joker, c’era un uomo come tanti altri, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un comune cittadino americano, che non ne sapeva nulla di Batman e che combatteva solo contro la routine. Negli anni ’80, l’ormai non più tanto giovane Arthur si guadagna da vivere improvvisandosi clown, registrando però uno scarso successo. Ciò che davvero lo tormenta però non è la modestia dei suoi guadagni, ma la società dura e squallida nella quale si ritrova a vivere e da cui comincia subito ad alienarsi.

Joker: la scommessa di Todd Philips

La storia del super-cattivo della DC, da sempre tenuta nell’ombra sia dai fumetti che dal cinema, quest anno conquista finalmente la ribalta, portando sulle spalle del regista Todd Philips una grande responsabilità. Essendo tra i primi a proporre uno spin-off sulla storia di Joker, Philips deve stare attento a non deludere le aspettative dei fan dell’arcinemico di Batman.

Sul nuovo cinecomic tuttavia ci sono ancora delle notizie incerte, si vocifera infatti che il produttore del film, con un budget di 55 milioni di dollari, sarà la leggenda del cinema Martin Scorsese, dal cui film "The King of Comedy", Todd Philips trae l’ispirazione per la realizzazione del suo Joker. Il 2019 si rivela subito un anno fortunato per il villain prediletto della DC, è prevista infatti l’uscita anche di un ulteriore film incentrato sulla figura del clown più famoso di Gotham City, impersonato da Jared Leto, che si era già calato nei suoi panni nel fortunato Suicide Squad (2016).