Regia: Asif Kapadia

Cast: Diego Armando Maradona

Genere: Documentario, Sportivo, colore

Durata: 130 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 23 settembre 2019

Arriva nelle sale dei migliori cinema italiani il 23-24-25 settembre 2019 il film evento sulla storia dell’intramontabile leggenda del calcio Diego Armando Maradona che, attraverso più di 500 ore di filmati inediti, racconta con drammaticità e fedeltà le luci e le ombre della vita del talento calcistico più osannato di tutti i tempi.

Diego Maradona: l’idolo delle folli

Nato nella parte più povera di Lanus, Argentina, Diego Armando Maradona fin da piccolo si distingue per essere un fuoriclasse del pallone e non tarda molto ad essere reclutato nelle migliori squadre del mondo. Ovunque lui vada, in qualsiasi condizione giochi, indipendentemente dall’avversario, il suo nome è sempre sinonimo di vittoria, ma solo nel 1984, quando Diego passa dal Barcellona al Napoli, viene assunto nell’Olimpo degli dei del calcio. Per Diego i sei anni spesi nel team partenopeo segnano una stagione di successo e gloria, un’intera città si inginocchia al suo talento e i tifosi lo osannano come il più grande giocatore del mondo. Diego tuttavia è talentuoso quanto ribelle: pericolosi vizi e sconsigliabili rapporti con la camorra lo trascineranno infatti presto sul fondo del baratro. Un documentario intenso e inedito che racconta la parabola di ascesa e caduta della leggenda Maradona, ma che indaga le complicate e profonde controversie dell’animo del sognatore ragazzo Diego.

Diego Maradona: una partita lunga una vita

Sono già due i film dedicati alla leggenda calcistica: “Maradona di Kusturica” (2008) e “Amando a Maradona” (2007), così da veder completata la trilogia con il nuovo progetto del regista Asif Kapadia, che non vuole limitarsi a omaggiare il talento del giocatore di calcio, ma vuole portare sui grandi schermi un ritratto intimo e accurato dell’uomo che si cela dietro del mito, riportandone gioie dolore, glorie e fallimenti. Regalando al pubblico un sincero excursus della vita del campione, dalle prime partite di strada, alla vittoria del Mondiale del ’86, fino alla dipendenza della cocaina e alla sua riabilitazione.