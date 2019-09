Apollo 11 (2019)

Apollo 11 - Recensione: proiettami nello spazio

Nel bellissimo film curato da Todd Douglas Miller non c'è spazio per voci fuori campo o interventi delle cosiddette "teste fluttanti" tanto care al mondo dei documentario. Il suo approccio, quanto più possibile neorealista, è invece tutto basato sulla verosimiglianza e sulla fedeltà di quanto mostrato. Se una frase non è stata pronunciata nel breve periodo che copre il documentario, dalla partenza al ritorno sulla terra dei membri della missione, Miller decide, abilmente, di non inserirla.

Il risultato sono 94 minuti di pura riproposizione, quasi pornografica, di tutti i momenti salienti di uno dei momenti più alti mai raggiunti dal genere umano. Con grande cuore, Miller dedica tanto spazio agli anonimi volti dei mille ingegneri mente dell'operazione quanto agli intrecci e ai reticoli metallici che sorreggono gli enormi apparati tecnologici motori della missione, riuscendo infine ad incollare alla poltrona gli spettatori, che per quanto pienamente coscienti dell'esito della missione, non possono fare a meno di emozionarsi insieme a tutto lo staff della Nasa.

E' seguendo questi tre piccoli uomini alla ricerca dell'impossibile che ci si rende conto delle azioni straordinarie che l'uomo può compiere se coeso e deciso nel suo intento.

Perché citando il grande scrittore Carl Sagan :

" Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma per noi, è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, ha vissuto la propria vita. [...] Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché, nella gloria e nel trionfo, potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un puntino. [...] Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto"

Apollo 11 : Un tripudio di tecnica

Grazie alle inedite riprese ufficiali della Nasa in 70mm, che Miller usa sapientemente mescolandole ad immagini di repertorio degli uffici di Houston e della base della missione, il film affascina quindi la mente e l'occhio. L'impatto visivo è fortissimo e, vista al cinema, la partenza del Saturn V è un esperienza letteralmente da brividi.

La saggia scelta di scandire il film con dei conti alla rovescia è tanto funzionale quanto riuscita in quanto l'effetto di tensione è davvero palpabile. Anche la colonna sonora, composta per l'occasione da Matt Morton sfruttando solo strumenti disponibili all'epoca, riesce con la sua elettronica ad ampliare ulteriormente il senso di epicità delle situazioni.

Veri protagonisti sono i tre astronauti passati alla storia, che anche nelle situazioni più improbabili riusciranno a strappare un sorriso ai colleghi rimasti a terra. ( E' incredibile constatare come il loro battito cardiaco, pur nei momenti più concitati, raramente superi i 110 battiti al minuto). Col passare dei minuti ci si appassiona anche ai personaggi secondari, tecnici e scienziati che dedicando anni della loro vita alla missione scoppiano in lacrime e in risate nervose ad ogni piccolo passo di questo grande traguardo.

Un'opera efficace che andrebbe mostrata a tutti (sopratutto agli irrimediabili negazionisti del complotto) ma che affascinerà ed emozionerà sopratutto gli appassionati di spazio, romantici delle stelle e delle missioni (quasi) impossibili. Non perdetelo al cinema se potete, e guardatelo sullo schermo più grande che trovate.

Federico Renis