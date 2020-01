Bombshell (2019)

Titolo originale: Bombshell

Regia: Jay Roach

Cast: Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, Kate McKinnon, Allison Janney

Genere: Biografico, drammatico

Durata: 109 minuti

Produzione: USA, Canada, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 26 marzo 2020

"Bombshell" racconta la storia vera dello scandalo sessuale che coinvolse Roger Ailes, Presidente e CEO di Fox News e Fox Television.

Bombshell: lo scandalo che travolse Fox News

Negli Stati Uniti, i post con l'hashtag #MeToo sono stati tristemente numerosi. Segnalano le denunce di molestie sessuali avvenute sul posto di lavoro. Il caso più celebre è stato quello di Harvey Weinstein. Meno nota in Italia, la vicenda del 2016 di Roger Ailers fu altrettanto devastante, poiché coinvolgeva un altro "big" dell'informazione: il presidente e CEO di Fox News e Fox Television.

Roger Ailers è stato anche consulente per i media per Richard Nixon, Ronald Regan e George W. Bush. Ha contribuito come consigliere alla campagna elettorale per la presidenza di Donald Trump. In seguito alle accuse fu costretto a dimettersi. È morto nel 2017.

"Bombshell" parla della decisione di alcune donne di primo piano della Fox News di reagire ai soprusi sessisti e molestie da parte di Alies. Tra le protagoniste della vicenda, la giornalista e commentatrice tv Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e un'altra giornalista, Megyn Kelly (Charlize Theron). Unico personaggio inventato è quello di Kayla Pospisil (Margot Robbie), nella parte di una new entry della redazione.

Il cast

Il regista Jay Roach ha riunito nel cast Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie, le tre splendide bionde che incarnano al meglio la "Bombshell" (bomba sexy) che dà il titolo del film. Ad interpretare Roger Ailes, un incredibilmente somigliante, nonché eccezionale, John Lithgow. Per la parte di Rupert Murdoch, invece, è stato scelto il Malcolm McDowell che interpretava il Drugo di Arancia Meccanica.

Il film, uscito nelle sale americane il 20 dicembre 2019, ha ottenuto 2 candidature ai Golden Globes, 4 candidature a Critics Choice Award e 3 candidature ai SAG Awards.