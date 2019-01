Il Re Leone (2019)

Regia: Jon Favreau

Cast: Donald Glover, James Earl Jones, Beyoncé Knowles, Billy Eichner, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Kay, Alfre Woodard, John Oliver, Eric André

Genere: Avventura, drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita 21 agosto 2019

Il classico Disney "Il Re Leone" torna sul grande schermo, in un remake in animazione computerizzata, che ci riporta a vivere le avventure del leone Simba.

Il Re Leone: grandissima attesa per il remake di uno dei più amati classici Disney

L'attore, regista e produttore Jon Favreau ("Iron Man", "Iron Man 2", "John Carter", "Una famiglia all'improvviso", "Iron Man 3", "The Wolf of Wall Street", "Chef - La ricetta perfetta", "Spiderman: Homecoming", "Avengers: Endgame"), dopo il successo del live action de "Il libro della giungla", torna a proporci uno dei remake più desiderati da tutti gli amanti dei film Disney.

Il cast de "Il Re Leone" ci offre un cast che difficilmente porterà delusioni ai telespettatori: Donald Glover ("Sopravvissuto - The Martian", "Spiderman: Homecoming", "Solo: A Star Wars Story"), l'attore premio Oscar James Earl Jones (storica voce di Mufasa nella versione originale del classico Disney del 1994 e celebre voce di Dart Fener nella saga di Star Wars), la cantante Beyoncé Knowles ("La Pantera Rosa", "Dreamgirls"), Billy Eichner ("American Horror Story"), Seth Rogen ("Facciamola finita", "Cattivi vicini", "22 Jump Street", "The Interview", "Steve Jobs", "The Disaster Artist").

Il 22 novembre 2018 la Disney rilascia il primo teaser trailer de "Il Re Leone", che in pochissime ore arriva a ben 224,6 milioni di visualizzazioni, diventando in questo modo il trailer Disney più visto di sempre.

L'uscita nelle sale statunitensi de "Il Re Leone" è prevista per il 19 luglio 2019, in occasione del venticinquesimo anniversario dell'uscita dell'omonimo film originale del 1994. In Italia, il rilascio del film è fissato al 21 agosto.

"Il Re Leone" è distribuito da Walt Disney.