"Cena con Delitto - Knives Out" è un film del noto regista e sceneggiatore Rian Johnson ("Brick-Dose Mortale" del 2015, "Looper" del 2012, "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" del 2017) tratto da un romanzo della regina del giallo Agatha Christie. È stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2019.

Definito come whodunit o giallo deduttivo, "Cena con Delitto - Knives Out" è un murder mistery in cui tutti, nessuno escluso, potrebbero rivelarsi come il possibile assassino.

Cena con Delitto - Knives Out: un incredibile cast in un giallo a intrigo

Harlan Thrombey, un agiato e sagace romanziere interpretato da Christopher Plummer, la mattina dopo la festa per il suo ottantacinquesimo compleanno, svoltasi nella sua vasta proprietà, viene ritrovato morto in circostanze misteriose. A risolvere il caso, viene incaricato il celebre detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, un uomo carismatico e dall'intuito straordinario che sospetta si tratti di un omicidio. Tutti, nessuno escluso, sono potenziali sospettati: ogni componente della numerosa famiglia del defunto, infatti, in perfetto crime style avrebbero una motivazione valida per sbarazzarsi del vecchio Harlan Thrombey.

Le indagini si svolgono in maniera approfondita e continuativa, fino a quando, il giorno della lettura del testamento, la famiglia di Harlan rivela la sua avida e disfunzionale natura: personaggi variopinti e appartenenti a generazioni in contrapposizione tra loro per età, obiettivi e stili di vita.

Nessun segreto sarà più al sicuro, quando anche Marta (interpretata da Ana de Armas), la giovane e bella infermiera sudamericana di Thrombey si ritroverà implicata nel misterioso caso.

Nel cast Daniel Craig ("Spectre" del 2015 e "Skyfall" del 2012 di Sam Mendes), Chris Evans ("Avengers: Endgame" del 2019 di Anthony e Joe Russo), LaKeith Stanfield ("Selma - La strada per la libertà" del 2014 di Ava DuVernay), Ana de Armas ("Blade Runner 2049" 2017 di Denis Villeneuve), Michael Shannon ("La forma dell'acqua" 2017 di Guillermo del Toro), Jamie Lee Curtis ("Halloween" del 2018 di David Gordon Green), Toni Collette ("Little Miss Sunshine" 2006 di Jonathan Dayton e Valerie Faris), Katherine Langford ("Tredici" serie tv del 2017 di Brian Yorkey), Riki Lindhome ("Changeling" del 2008 di Clint Eastwood) e Christopher Plummer ("Dickens: L'uomo che inventò il Natale" del 2017 di Bharat Nalluri).