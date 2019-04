Regia: Olivia Wilde

Cast: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Lisa Kudrow, Will Forte, Jason Sudeikis, Billie Lourd, Skyler Gisondo, Molly Gordon, Jessica Williams, Diana Silvers

Genere: Commedia, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 12 settembre 2019

“Booksmart” è un film di Olivia Wilde, famosa attrice al suo debutto registico, scritto dalla collaborazione tra Susanna Fogel, Emily Halpern, Saraha Haskins e Katie Silberman.

Booksmart: la commedia liceale del XXI secolo

L'ultimo giorno dell'anno di liceo, le migliori amici Molly, interpretata da Beanie Feldstein, e Amy, da Kaitlyn Dever, si sentono in cima al mondo: hanno ottenuto il massimo punteggio dai loro esami e sono state accettate nelle scuole dei loro sogni.

Ora tutto ciò che rimane è il diploma... e un altro solo giorno con i tremendi compagni di classe che loro chiamano “lupi iperattivi”.

La loro vita prende una svolta decisiva quando Molly si rende conto che la loro ambizione di entrare in prestigiose università non deve necessariamente precludere loro un po' di sano divertimento.

Così in preda al rimpianto per gli anni persi sui libri, Molly spinge Amy a sfruttare al meglio la loro ultima notte da diplomande: le due brave ragazze daranno la caccia ai party più stupidi tra quelli organizzati dai loro coetanei, si diletteranno nelle droghe dei club e flirteranno con i ragazzi più tosti.

Sarà una notte selvaggia, che non dimenticheranno mai, all'insegna del divertimento e della sperimentazione, che porterà la loro commovente storia di amicizia al precipizio di un terrificante cambiamento.

Beanie Feldstein, che nel 2017 ha recitato nella pellicola scritta e diretta da Greta Gerwig "Lady Bird", è stata impegnata nel 2019 anche sul set del film "How to Build a Girl" di Coky Giedroyc, mentre ricordiamo Kaitlyn Dever nei panni di Andrea Hart nel film di a Jason Reitman del 2018, "The Front Runner - Il vizio del potere".