Regia: Tom Harper

Cast: Julie Walters, Jessie Buckley, Sophie Okonedo, Jamie Sives, Gemma McElhinney

Genere: Drammatico, colore

Durata: 101 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Bim distribuzione

Data di uscita cinema: 17 ottobre 2019

"A proposito di Rose" è un dramma familiare britannico, diretto da Tom Harper ("The Woman in Black - L'angelo della morte"). Ha partecipato a diversi festival nel 2018, tra cui il Toronto International Film Festival.

A proposito di Rose: Un dramma musicale

Jessie Buckley interpreta Rose-Lynn Harlan, una mamma single scozzese appena uscita di prigione dopo dodici mesi di carcere per tentato spaccio di droga. Sogna da sempre di fare la cantante country. Sua madre Marion (Julie Walters), contraria alla sua carriera musicale, la spinge a lasciare da parte il suo sogno per un lavoro più sicuro e stabile, che le permetta di prendersi cura dei suoi figli. Rose trova lavoro come donna delle pulizie a casa di Susannah (Sophie Okonedo), una donna facoltosa. Tuttavia, quando Susannah scopre il talento di Rose, le offre l'occasione di esibirsi di fronte a un pubblico e organizza una raccolta fondi per finanziare il suo viaggio a Nashville, capitale americana del country. Ma tutti i sogni hanno un costo...

Cast & Crew

Tom Harper, il regista, è stato nominato due volte ai BAFTA Awards. L'ultima nomination, nel 2019, è stata quella a "miglior film" proprio per "A proposito di Rose".

Jessie Buckley, che veste i panni della protagonista Rose-Lynn Harlan, è apparsa in numerosi cortometraggi e serie televisive, la più recente delle quali è la serie "Chernobyl".