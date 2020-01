Oscar e Critics Choice Awards 2020: nomination e premi

A poche ore dalle nomination degli Oscar 2020, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles il prossimo 9 febbraio, sono stati assegnati anche i premi del Critics Choice Awards.

Critics Choice Awards: i premiati del 2020

C’è grande fermento a Los Angeles dove si sta mettendo il punto sull’ultimo anno di cinema appena concluso. I Critics Choice Awards, riconoscimenti assegnati dai critici cinematografici e televisivi americani, hanno premiato quest’anno il ribelle di Hollywood Joaquin Phoenix, alias Joker, come Miglior Attore Protagonista. Con i Critics, continua la corsa verso il successo di Quentin Tarantino, il suo “C’era una volta a… Hollywood” ha ottenuto ben quattro premi: Miglior Film, Miglior Attore non Protagonista a Brad Pitt, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Scenografia.

“Piccole donne” ha vinto il riconoscimento per la Miglior Sceneggiatura non originale. L’inglese Sam Mendes di “1917” e il coreano Bong Joon Ho di “Parasite” si sono divisi il premio come Miglior Registi. Concludiamo con il premio dato a Renée Zellweger come Miglior Attrice Protagonista per “Judy”, racconto degli ultimi mesi di vita di Judy Garland. Laura Dern per la sua interpretazione dell’avvocatessa divorzista di “Storia di un matrimonio” ha trionfato nella categoria Miglior Attrice non Protagonista. Questo era solo l’aperitivo servito prime dell’uscita dei titoli che lotteranno il prossimo febbraio per gli Oscar 2020.

Oscar 2020: “Joker” ottiene ben 11 nomination, seguito da “The Irishman” di Scorsese, “1917” di Sam Mendes e “C’era una volta a… Hollywood” di Tarantino

Poca sorpresa per i nominati agli Oscar 2020. “Joker” raccoglie ben 11 nomination tra cui quella per Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista. Seguono con 10 “C’era una volta … a Hollywood” di Tarantino, “The Irishman” di Scorsese e “1917” di Sam Mendes.

Si collocano molto bene con 6 nomination i piccoli “Parasite”, “Jojo Rabbit”, “Piccole donne”, e “Storia di un matrimonio”. Per quel che concerne “I due Papi”, Jonathan Pryce è stato nominato nella categoria Miglior Attore Protagonista, mentre Anthony Hopkins con Miglior Attore non Protagonista. Stessa sorte per Leonardo DiCaprio e Brad Pitt colleghi in “C’era una volta a… Hollywood”.

Per i Miglior Attori non Protagonisti sono ben due i nomi del cast di “The Irishman”: Al Pacino e Joe Pesci. Robert De Niro al contrario è fuori dai giochi.

Tra le donne la più nominata è Scarlett Johansson, presente sia nella cinquina della Miglior Attrice Protagonista che in quella Miglior Attrice non Protagonista rispettivamente per “Storia di un matrimonio” e “Jojo Rabbit”. Pollice verso, invece per la deliziosa Awkwafina, già vincitrice del Golden Globe per “The Farewell – Una bugia buona”. Nessuna regista in competizione, come già notato ai Golden Globe, in compenso sono ben 62 le candidature al femminile sommando tutte le categorie. In attesa dei prossimi Oscar, concludiamo con il numero di nomination per Major: guida la classifica Netflix (24), seguita dalla Disney (23), che comprende anche la 20th Century Fox e la Fox Searchlight.

Lorenzo Buellis

13/02/2020

OSCAR 2020: TUTTE LE NOMINATION

MIGLIOR FILM

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

MIGLIOR REGIA

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Storia di un matrimonio)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta… a Hollywood)

Jonathan Pryce (I due papi)

Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saorsie Ronan (Piccole donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellweger (Judy)

Cynthia Erivo (Harriett)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Storia di un Matrimonio)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole Donne)

Margot Robbie (Bombshell)

MIGLIOR COSTUMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta a… Hollywood

COLONNA SONORA

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MIGLIOR MONTAGGIO AUDIO

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIOR SONORO

Ad Astra

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

MIGLIOR FOTOGRAFIA

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR MONTAGGIO

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

Life overtakes me St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917

MIGLIOR EFFETTI VISIVI

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I Due Papi

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cena con Delitto – Knives Out

Storia di un Matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da “Toy Story 4”

Musica e testi di Randy Newman

Musica e testi di Randy Newman “(I’m Gonna) Love Me Again” da “Rocketman”

Music by Elton John; Lyric by Bernie Taupin

Music by Elton John; Lyric by Bernie Taupin “I’m Standing With You” da “Breakthrough”

Music and Lyric by Diane Warren

Music and Lyric by Diane Warren “Into The Unknown” da “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle”

Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez “Stand Up” da “Harriet”

Music and Lyric by Joshuah Brian Campbell and Cynthia Erivo

MIGLIOR SCENOGRAFIE