Dragon Trainer - Il mondo nascosto – Recensione: un gioiellino d'animazione perfetto per il pubblico delle famiglie

Il giovane Hiccup, figlio del prode vichingo Stoick, è riuscito a far convivere pacificamente gli esseri umani con i draghi. Sdentato, la Furia Nera, è diventato il suo migliore amico e il ragazzo è quasi fidanzato con la bella Astrid. Eppure, ancora una volta tutta la tribù dell’isola di Berk dovrà combattere per salvare gli amati draghi. Il nemico è Grimmel il macabro, un cacciatore che usa una Furia Bianca per attirare Sdentato.

Dragon Trainer - Il mondo nascosto: la magia e la bellezza dei draghi

Il regista Dean Deblois chiude la saga tratta dai romanzi di Cressida Cowell con un inno all’utopia.

In questa terza avventura ci sono tutti i personaggi dei due precedenti capitoli, da Moccicoso, Gambedipesce, Testaditufo, Testabruta, Skaracchio, alla madre del protagonista Valka. Non era facile portare a termine una saga che tanto aveva appassionato il pubblico dei più giovani, e non solo, ma Deblois ci riesce firmando una favola romantica carica di significati. Il cuore della storia è tutto nell’apparizione della Furia Bianca, una vezzosa creatura che ha la leggerezza di una ballerina classica.

Le scene del corteggiamento tra i due draghi e la loro scoperta del mondo nascosto sono una gioia per gli occhi. Non è la prima volta che il cinema usa questi essere fantastici, ma qui si raggiunge l’apice soprattutto se si pensa al target di riferimento. Rispetto ai precedenti capitoli, questo è sì perfetto per i più piccoli, ma riesce, comunque, a toccare anche un pubblico diverso grazie a una sceneggiatura molto ben calibrata.

Il villain Grimmel si inserisce nel contesto della storia. Il film d’animazione di Deblois è un racconto corale, sia per i personaggi umani che per quelli fantastici, che chiude perfettamente il cerchio iniziato con “Dragon Trainer”. Il piccolo grande Hiccup è cresciuto ed è diventato re con la sua bella principessa. I draghi sono al sicuro nel mondo nascosto e vissero per sempre tutti felici e contenti come nelle migliori favole.

Un piccolo miracolo anche grazie alla potenza delle animazioni accompagnate da una colonna sonora firmata da John Powell, capace di far volare con la fantasia grandi e piccini.

Ivana Faranda